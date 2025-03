Anora: Mikey Madison conferma: "Ho fatto da sola tutte le acrobazie del film"

Al suo debutto come conduttrice del Saturday Night Live, Mikey Madison, al fianco di Morgan Wallen come ospite musicale, ha sottolineato il suo impegno in prima persona nelle acrobazie del film.

L'attrice è fresca vincitrice dell'Oscar alla miglior perfomance femminile per Anora, diretto da Sean Baker, e vincitore del premio al miglior lungometraggio.

Le scene di Mikey Madison in Anora

"Ho fatto da sola tutte le acrobazie del film, anche le scene di danza" ha spiegato Madison "Quindi, sì, mi dà un po' fastidio quando la gente pensa che non fossi davvero io sul palo... Perché ero io e posso dimostrarlo anche adesso".

Mikey Madison sul red carpet del Festival di Cannes

A quel punto, Mikey Madison ha camminato verso un palo da pole dance posizionato lì vicino prima che la regia staccasse su un'altra persona con la parrucca nera e lo stesso vestito nero scintillante dell'attrice, pronta ad iniziare un'acrobatica coreografia.

Subito dopo, la vera Mikey Madison è comparsa sul palco lanciando indietro i capelli e facendo l'occhiolino alla macchina da presa.

L'Oscar a Mikey Madison per Anora

Qualche settimana fa, Mikey Madison ha ricevuto il suo primo Oscar alla miglior attrice protagonista per la sua performance nel film di Sean Baker, Anora.

Nel film, Madison interpreta la protagonista, una stripper che vive una storia in pieno stile Cenerentola. In seguito all'enorme successo del film, Mikey Madison ha raccontato di aver ricevuto parecchie proposte di lavoro:"Ci sono alcuni progetti che mi entusiasmano davvero. Incrocio le dita".

Una scena tratta dal film Anora

Il cast di Anora comprende, oltre a Mikey Madison nel ruolo della protagonista, la giovane Anora, anche Mark Ėjdel'štejn e Jurij Borisov. Il film di Sean Baker ha ricevuto sei candidature ai premi Oscar vincendo le statuette per il miglior film, il miglior regista e la miglior sceneggiatura a Sean Baker e la miglior attrice protagonista.