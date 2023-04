Extrapolations: ecco dove hai già visto i membri del cast della serie sul cambiamento climatico

Che si tratti del celeberrimo Ted Lasso o del pluripremiato Scissione, Apple TV+ ultimamente sta sfornando un successo dopo l'altro e, almeno secondo le prime recensioni, sembra proprio che sarà così anche per Extrapolations - Oltre il limite, la nuova serie sul cambiamento climatico. Questo nuovo show realizzato dallo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo Scott Z. Burns mostra, attraverso una serie di diversi personaggi che sono in qualche modo tutti collegati tra loro, un futuro prossimo e gli effetti che il surriscaldamento globale avrà su tutto il mondo.

Nella sinossi della serie drammatica si legge: "Otto storie da tutto il mondo si intrecciano toccando i temi dell'amore, del lavoro, della fede e della famiglia, esplorando i profondi cambiamenti di vita che si rendono necessari quando il pianeta si evolve più rapidamente della sua popolazione. Ogni storia è unica, ma la lotta per il futuro è universale." Molti volti presenti nello show saranno estremamente familiari ai più, anche se al tempo stesso alcuni interpreti potrebbero risultare sconosciuti alla maggior parte degli spettatori: scopriamo insieme chi sono e dove abbiamo già visto i membri dello straordinario cast di Extrapolations.

Kit Harington (Nicholas Bilton)

Extrapolations - Oltre il limite: Kit Harington in una scena

Il primo attore della lista è Kit Harington, che nella nuova serie interpreta Nicholas Bilton: la star è principalmente nota per il ruolo di Jon Snow nel cast de Il trono di spade e per quello di Dane Whitman/Black Knight nel Marvel Cinematic Universe. Di recente l'attore ha anche interpretato il ruolo di Robert Catesby nella serie TV Gunpowder, una rappresentazione della BBC della celebre Congiura delle polveri del 1605.

Tobey Maguire (Nicolas)

Tobey Maguire in una scena del film Spider-Man 2

Non sapere chi è Tobey Maguire è comprensibile solo se se hai passato gli ultimi 15 anni su un'isola con Tom Hanks e Wilson di Cast Away: l'attore, che in Extrapolations interpreta Nicolas, è noto principalmente per aver incarnato il ruolo di Spider-Man nella trilogia diretta da Sam Raimi, per poi tornare ad interpretare Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, performance che gli è valsa il Guinness dei primati per "la carriera più lunga come personaggio Marvel live action".

La star è recentemente apparsa in Babylon, il film del 2022 scritto e diretto da Damien Chazelle, e nel corso degli anni ha ricevuto il plauso dalla critica per le sue interpretazioni in film come Brothers, La grande partita, Le regole della casa del sidro, Wonder Boys, Paura e delirio a Las Vegas, Pleasantville, Seabiscuit - Un mito senza tempo e Il grande Gatsby.

Sienna Miller (Rebecca)

Extrapolations - Oltre il limite: Sienna Miller in una terrificante scena

La prossima attrice della lista è Sienna Miller, che nello show interpreta Rebecca. La Miller ha recitato in film come Civiltà perduta, The Girl - La diva di Hitchcock, Foxcatcher - Una storia americana ed è nota per aver affiancato Bradley Cooper nell'acclamato American Sniper di Clint Eastwood.

Meryl Streep (Eva)

Extrapolations - Oltre il limite: Meryl Streep in una scena

Nel ruolo di Eve in Extrapolations - Oltre il limite troviamo nientepopodimeno che Meryl Streep, un'altra stella che non ha bisogno di nessuna presentazione. Riconosciuta universalmente come una delle migliori attrici della storia del cinema, Meryl ha esordito sul palcoscenico negli anni '70 per poi passare al cinema e alla TV.

La Streep, che detiene il record di candidature ai premi Oscar nelle categorie riservate alla recitazione per un totale di 21 nomination, ha vinto il premio per tre volte, una come migliore attrice non protagonista, per Kramer contro Kramer (1979), e due come migliore attrice protagonista, per La scelta di Sophie (1982) e per The Iron Lady (2011).

Daveed Diggs (Rabbino Marshall Zucker)

Extrapolations - Oltre il limite: Daveed Diggs in una scena

Daveed Diggs interpreta il rabbino Marshall Zucker in Extrapolations: l'attore ha debuttato a Broadway nel musical Hamilton, in cui interpreta Gilbert du Motier de La Fayette nel primo atto e Thomas Jefferson nel secondo e di recente ha recitato anche nell'adattamento televisivo di Snowpiercer, ne Il nido dello storno e in The Good Lord Bird - La storia di John Brown.

Michael Gandolfini (Rowan)

I molti santi del New Jersey: Michael Gandolfini in una scena

Figlio di James Gandolfini, Michael Gandolfini interpreta Rowan nella nuova serie Apple TV+. Michael ha fatto il suo debutto cinematografico in Ocean's 8 (2018) ed è apparso ne I molti santi del New Jersey (2021), in cui ha interpretato il ruolo di Tony Soprano, originariamente incarnato dal suo defunto padre nella serie televisiva I Soprano. L'attore sarà anche in Beau ha paura, la cui uscita è prevista per la fine del 2023.

Heather Graham (Hannah)

Heather Graham in Judy Moody and the Not Bummer Summer

Heather Graham, che interpreta Hannah nello show, ha recitato in molti film che potresti conoscere: da Boogie Nights - L'altra Hollywood a Drugstore Cowboy nel ruolo di Nadine, dal franchise di Austin Powers a La vera storia di Jack lo squartatore - From Hell. Heather, molto nota anche per aver recitato nel franchise di Una notte da leoni, è recentemente stata ingaggiata per far parte del cast della settima e ultima stagione della serie tv Californication, iniziata il 13 aprile 2014.

Tahar Rahim (Omar)

Tahar Rahim in un'immagine tratta dal film Il profeta (2009)

Tahar Rahim, che interpreta Omar in Extrapolations, è un attore francese di origine algerina principalmente noto per il suo ruolo da protagonista nel premiatissimo film francese Il profeta di Jacques Audiard del 2009, grazie al quale è stato premiato con il Premio César per il migliore attore e l'European Film Awards per il miglior attore. In seguito la star ha preso parte al cast di The Mauritanian, ottenendo una candidatura al Golden Globe nella sezione migliore attore in un film drammatico e al BAFTA al miglior attore protagonista.

Edward Norton (Jonathan)

Edward Norton in una scena di La 25a ora

Edward Norton, l'interprete di Jonathan, fa parte dell'industria cinematografica da molti anni ed è sicuramente una delle altre star della lista che non ha bisogno di presentazioni. Ricordiamo soltanto che per quanto possa sembrare folle la star, che ha ricevuto ben tre candidature al Premio Oscar per i film Schegge di paura, American History X e Birdman, non ha mai vinto l'ambito riconoscimento.

Matthew Rhys (Junior)

Matthew Rhys e Balthazar Getty in un momento dell'episodio 'Just a Sliver' della terza stagione di Brothers & Sisters

Matthew Rhys, che interpreta nella serie Junior, è principalmente noto per il suo ruolo da protagonista nel famoso dramma televisivo intitolato The Americans. L'attore è anche apparso in film come The Edge of Love - Amore oltre ogni limite, Un amico straordinario, Cocainorso e nella serie TV Brothers & Sisters - Segreti di famiglia.

David Schwimmer (Harris Goldblatt)

Friends: David Schwimmer nell'episodio Come due aragoste

Harris Goldblatt è interpretato da David Schwimmer nell'attesa serie Apple TV+ e molto probabilmente gli spettatori riconosceranno l'attore per il ruolo di Ross Geller nella serie televisiva Friends. Tuttavia, tra i ruoli più noti della star figurano anche quello del capitano Herbert Sobel in Band of Brothers - Fratelli al fronte e quello di Tom Thompson in Tre amici, un matrimonio e un funerale.

Diane Lane (Marta)

La diva Diane Lane a Venezia 2006 per presentare Hollywoodland

La prossima attrice della lista è Diane Lane: l'interprete di Martha nel corso della sua carriera si è aggiudicata una candidatura ai Premi Oscar 2003 come miglior attrice protagonista, ai Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico e agli Screen Actors Guild Award come miglior attrice cinematografica per L'amore infedele - Unfaithful (2002). La Lane ha anche ottenuto altre due candidature ai Golden Globe per il film Sotto il sole della Toscana (2003) e per il film TV Cinema Verite (2011).

Marion Cotillard (Sylvie)

Extrapolations - Oltre il limite: Marion Cotillard in una scena

Marion Cotillard, celeberrima attrice francese che in Extrapolations interpreta Sylvie, è conosciuta principalmente per aver incarnato la leggendaria Édith Piaf in La vie en rose, pellicola che le è vals, l'Oscar alla miglior attrice, il BAFTA alla migliore attrice protagonista, il Premio César per la migliore attrice e il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale. La Cotillard ha anche recitato in film come Inception, C'era una volta a New York, Midnight in Paris, Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Nemico pubblico - Public Enemies.

Mia Maestro (Mariama)

Il legame: una scena del film con Mia Maestro

Mía Maestro, che interpreta Mariama nello show, ha esordito nel mondo del cinema grazie al film Tango di Carlos Saura. In seguito è apparsa in film hollywoodiani come Ho solo fatto a pezzi mia moglie (2000) e Frida (2002), per poi entrare a far parte del cast della serie televisiva Alias nel ruolo di Nadia Santos.

Indira Varma (Gita)

Carnival Row: Indira Varma in una scena della serie

Indira Varma, l'interprete di Gita nella serie Apple TV+, è un'attrice britannica di origini indiane conosciuta soprattutto per aver interpretato Niobe nella serie televisiva Roma ed Ellaria Sand nella serie Il trono di spade. La Varma è anche un'attrice di teatro e nel 2020 ha vinto il Laurence Olivier Award alla miglior attrice non protagonista per Il divo Garry all'Old Vic di Londra.

Adarsh Gourav (Guarav)

La Tigre Bianca: Adarsh Gourav in una scena

Il prossimo nella lista è l'interprete di Guarav: Adarsh Gourav è un attore e cantante indiano principalmente conosciuto per la sua interpretazione di Mohit Chadda nel film Mom (2017) e per quella di Balram Halwai nel film drammatico La Tigre Bianca (2020), che gli è valso il plauso internazionale e le nomination per il BAFTA Award come miglior attore in un ruolo da protagonista e l'Independent Spirit Award per il miglior attore protagonista.

Keri Russell (Olivia Drew)

Un primo piano di Keri Russell in una scena di August Rush

Un altro grande nome presente nel cast di Extrapolations è quello dell'attrice che interpreta Olivia Drew: Keri Russell è principalmente nota per il ruolo di Felicity Porter nella serie televisiva Felicity (1998-2002), grazie al quale ha vinto un Golden Globe, e per quello di Elizabeth Jennings nell'acclamata serie televisiva citata in precedenza chiamata The Americans (2013-2018), per la quale ha ricevuto tre candidature al Premio Emmy e due ai Golden Globe.

L'attrice ha anche recitato in svariate pellicole come Mission: Impossible III (2006), Waitress - Ricette d'amore (2007), La musica nel cuore (2007), Misure straordinarie (2010), Alla ricerca di Jane (2013), Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (2014), Free State of Jones (2016) e Star Wars: L'ascesa di Skywalker (2019).

Gemma Chan (Natascia)

Eternals: un'immagine di Gemma Chan

Gemma Chan, che interpreta Natasha nello show, ha recentemente fatto parte del cast di Eternals. Gemma ha anche preso parte al film Jack Ryan - L'iniziazione, ha avuto un cameo in Animali fantastici e dove trovarli e nel 2017 ha recitato in Stratton - Forze speciali, thriller d'azione diretto da Simon West.

Eiza González (Elodie)

Baby Driver - Il genio della fuga: Eiza Gonzalez in una scena del film

Eiza González è l'interprete di Elodie in Extrapolations: la giovane attrice messicana è conosciuta in patria per il ruolo di Dolores "Lola" Valente Pescador nella telenovela Lola, érase una vez. In seguito ha pubblicato due album da solista per poi continuare in serie come Sueña conmigo, Amores verdaderos e altre produzioni famose principalmente in Messico.

Forest Whitaker (Augustin)

Forest Whitaker, Oscar 2007 come migliore attore protagonista per L'ultimo re di Scozia

L'ultimo attore della lista, ma non certo per importanza, è Forest Whitaker: l'interprete di Augustin ha esordito nel 1982 nel film Fuori di testa al fianco di Sean Penn; in seguito, dopo una serie di interpretazioni in film come Ghost Dog - Il codice del samurai, Smoke, In linea con l'assassino e Panic Room, nel 2007 Whitaker ha vinto l'Oscar al miglior attore protagonista, il Golden Globe, e il Bafta per la sua interpretazione del sanguinario dittatore ugandese Idi Amin Dada ne L'ultimo re di Scozia. Più di recente ha ottenuto un ruolo ricorrente in Empire, ha recitato in pellicole come Condannato a combattere, Black Panther, City of Lies - L'ora della verità, Respect e ha incarnato il protagonista della serie televisiva The Godfather of Harlem.