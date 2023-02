Extrapolations - Oltre il limite: il trailer ufficiale della nuova serie con Kit Harington

Apple TV+ ha svelato oggi il trailer ufficiale di Extrapolations - Oltre il limite, l'attesa serie dramedy a stelle e strisce dello scrittore, regista e produttore esecutivo Scott Z. Burns. La serie limitata di una sola stagione, composta da otto episodi collegati tra loro, e prodotta da Media Res di Michael Ellenberg, uscirà con i primi tre episodi il 17 marzo, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 21 aprile.

Lo show è un dramma avvincente ambientato in un futuro prossimo in cui gli effetti caotici del cambiamento climatico sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Otto storie provenienti da tutto il mondo e che intrecciano amore, lavoro, fede e famiglia porteranno il pubblico a esplorare le scelte più intime, quelle in grado di cambiare la vita e che devono essere fatte quando il pianeta si trasforma più velocemente della popolazione. Ogni storia è diversa, ma la lotta per salvaguardare il nostro futuro è universale. Siamo abbastanza coraggiosi da diventare la soluzione alla nostra stessa rovina, prima che sia troppo tardi?

La serie ha come protagonisti Yara Shahidi, Kit Harington, Daveed Diggs, Matthew Rhys, Heather Graham, Sienna Miller, Tahar Rahim, Meryl Streep, David Schwimmer, Neska Rose, Judd Hirsch, Cherry Jones, Edward Norton, Michael Gandolfini, Indira Varma, Diane Lane, Adarsh Gourav, Gaz Choudhry, Keri Russell, Gemma Chan, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Hari Nef, Eiza González, Tobey Maguire, Ben Harper, Murray Bartlett e MaameYaa Boafo.

Extrapolations - Oltre il limite è prodotta da Scott Z. Burns, Michael Ellenberg, Gregory Jacobs, Dorothy Fortenberry e Lindsey Springer di Media Res. La serie segna un'altra partnership tra Apple TV+ e Media Res, unendosi alle serie "The Morning Show", vincitrice di Emmy, SAG e Critics Choice Award, e "Pachinko - La moglie coreana", vincitrice di un AFI Award.