Extrapolations: Diane Lane e Heather Graham nella serie Apple TV+ sul cambiamento climatico

Variety annuncia l'espansione del cast della serie antologica Apple TV+ Extrapolations, che celebra l'arrivo di otto nuovi membri tra cui Diane Lane, Heather Graham, Yara Shahidi e Murray Bartlett. Le riprese sono attualmente in corso.

Locandina di Heather Graham

Ben Harper, Judd Hirsch, Hari Nef d Neska Rose sono tra i nuovi arrivi dello show che racconterà una serie di storie interconnesse che hanno come tema comune il cambiamento climatico.

Extrapolations vanta un cast di star acclamate composto d Meryl Streep, Matthew Rhys, Marion Cotillard, Eiza Gonzalez, Tobey Maguire, Forest Whitaker, Edward Norton, Kit Harrington, Sienna Miller, Gemma Chan, Tahar Rahim, Daveed Diggs, David Schwimmer, Adarsh ​​Gourav, Indira Varma, Keri Russell, Cherry Jones e Michael Gandolfini.

La serie racconterà le storie intime e impreviste di come i cambiamenti imminenti sul nostro pianeta influenzeranno l'amore, la fede, il lavoro e la famiglia su scala personale e umana. Raccontata in una stagione di otto episodi interconnessi, ogni storia ripercorrerà la battaglia mondiale per la nostra sopravvivenza reciproca nel corso del 21° secolo.

Extrapolations è scritta e diretta da Scott Z. Burns che produrrà insieme a Greg Jacobs, Dorothy Fortenberry e Lindsey Springer.