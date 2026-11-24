Chris Pratt e Jude Hill sono zio e nipote in Scuola per guerrieri coraggiosi, il nuovo film di formazione su Apple TV: puro intrattenimento per tutta la famiglia, emozionante ma con un pizzico di retorica.

Non è sempre necessaria l'originalità, non è sempre fondamentale osare e stupire. A volta basta una sana dose di semplicità e linearità per raggiungere il proprio scopo, soprattutto se questo è intrattenere. E questo fa molto bene Scuola per guerrieri coraggiosi, il nuovo film di Apple TV, in piattaforma dal 25 novembre, diretto da McG, già recista di Charlie's Angels e Terminator Salvation, sulla base di una sceneggiatura di Will Staples che adatta il bestseller dell'ex Navy SEAL Jocko Willink. E non è un caso che sia un ex militare l'autore della storia, perché tale è il protagonista interpretato da Chris Pratt, che usa le proprie capacità per addestrare il nipote contro i bulli della situazione. Tutto va come ci si aspetta, anche con un pizzico di retorica e di militarismo, ma fa il suo dovere nel fornire quel paio d'ore di puro intrattenimento.

L'estate di Marc: la trama dell'Operazione Warrior Kid

L'arrivo dello zio Jake per l'estate

La storia di Scuola per guerrieri coraggiosi mette al centro del racconto Marc, un ragazzino per cui le scuole medie si sono trasformate in un vero e proprio incubo: preso di mira dai bulli, si sente costantemente inadeguato, dallo studio all'educazione fisica, fino alla difficoltà di farsi degli amici, ai quali preferisce i suoi amati videogiochi. La situazione prende una piega inaspettata durante le vacanze estive, quando lo zio del ragazzo, Jake, un pluridecorato Navy SEAL in convalescenza per un infortunio, si trasferisce temporaneamente a casa di Marc e di sua madre Sarah. Per aiutare il nipote a trovare fiducia in se stesso, Jake concepisce un rigido programma di addestramento ispirato ai SEAL, ribattezzato "Operazione Warrior Kid". Tuttavia, invece di insegnargli semplicemente a fare a pugni, lo zio guiderà Marc alla scoperta del vero significato del coraggio, finendo per affrontare egli stesso i propri demoni interiori.

Oltre l'addestramento: le performance di Chris Pratt e Jude Hill

Lasciando da parte l'espediente dell'addestramento di stampo militare, che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, quel che conta è un punto: il bel rapporto che riescono a dimostrare i due protagonisti, Chris Pratt nei panni dello zio Jake, Jude Hill in quelli del nipote Marc. Che si tratti di due ottimi interpreti non lo scopriamo oggi, perché Pratt ha un innegabile carisma e presenza che funziona in determinati tipi di ruolo e che mette al servizio di _Scuola per guerrieri coraggiosi, mentre Jude Hill ci aveva già conquistati da bambino in Belfast al servizio di Kenneth Branagh e conferma di essere un talento da tenere sotto osservazione.

Marc pronto all'addestramento in Scuola per guerrieri coraggiosi

Due figure centrali che funzionano e che si influenzano a vicenda, perché la crescita di Marc è parallela al cammino di guarigione di zio Jake, ma circondate da un cast che attorno a loro si ritaglia il suo spazio: Linda Cardellini nel ruolo di madre, di Marc, e sorella, di Jake, fa il suo dovere nel minutaggio a disposizione, ma soprattutto va menzionato Levi McConaughey nel ruolo del bullo della situazione, Kenny. E il nome dovrebbe tradire la famiglia di appartenenza del giovane attore, figlio di Matthew McConaughey.

Un "coming of age" per tutta la famiglia, ma con un pizzico di retorica

Nulla di originale o di sorprendente, ogni pedina messa lì dove ci si aspetta senza scossoni o colpi di scena particolare, ma il cammino da coming-of-age funziona e intrattiene, con ritmo, buone canzoni a comporre la colonna sonora, e il giusto mix di elementi pop che assecondano la natura teen di Marc e il contesto in cui si muove, con una sana dose di videogiochi e una sequenza cult tra zio e nipote a base di un clone di Guitar Hero. Il giusto mix, figlio anche della mano sicura della regia di McG, che si mette al servizio della storia e la racconta con spontanea onestà che riesce a toccare le corde giuste ed emozionare anche se tutto è così come ci si aspetta.

Chris Pratt e Jude Hill suonano insieme in una scena del film Apple TV

Perché a volte non c'è bisogno di stupire, ma di raccontare qualcosa nel modo giusto. E Scuola per guerrieri coraggiosi lo fa costruendo una storia capace di parlare a tutta la famiglia, con un'enfasi sul coraggio e la disciplina a cui perdoniamo anche quel pizzico di retorica di troppo.