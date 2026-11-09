È andata così: i personaggi punk di Gianni Zanasi sono “un'anomalia sociale”

Incontrando la stampa, all'ultima Festa del Cinema di Roma, Michele Riondino, novizio nel cinema di Zanasi, racconta quanto il cinema del regista emiliano abbia "un'anima punk". Forse, il merito sta nella costruzione dei personaggi, direttamente contrari a certe regole. Come avviene in È andata così, al cinema dal 26 novembre, che racconta di Cecilia (Valentina Lodovini) costretta, citiamo la sinossi, "a convivere in un casolare sperduto in campagna con i tre uomini più importanti della sua vita".

È andata così e i personaggi di Gianni Zanasi

Scritto insieme a Giacomo Ciarrapico e Michele Pellegrini, il film, spiega Gianni Zanasi, è nato da un'immagine. "Non riesco a partire da un tema importante, ho bisogno di un'immagine che mi emozioni. In questo caso è stata l'immagine di una donna che, in piena estate e in una campagna sperduta, ha chiusola sua casa e non vuole più parlare con nessuno. Volevo capire cosa le fosse successo, perché non volesse più parlare con qualcuno e a trovarla sono andati i suoi tre ex. Da lì non ho più smesso di ridere e così è nata la storia".

E prosegue, parlando a Movieplayer, "Quando vado al cinema mi attraggono cose diverse, questo è un film sulla follia di un gruppo di persone che non possono lasciarsi e che continuano ad amarsi, e questa è un'anomalia anche sociale. Per salvarsi si trovano costretti a mettere in scena Gli Spettri di Ibsen, di cui ignorano l'esistenza. L'unico modo è allora improvvisare. Dopo tanto, grazie al teatro, riescono a ritrovarsi e a parlare".

È andata così: Valerio Mastandrea è tra i protagonisti del film di Gianni Zanasi

Nel profondo, Zanasi, riflette su quanto il film "parli in modo insolitamente libero e divertente della nostra difficoltà ad accettare la finitezza delle cose", anche a costo di fallire. "Il 'fallimento', lo scoprirsi fragili e vulnerabili, vivere l'infrangersi delle illusioni contro lo scoglio delle cose, la pioggia obliqua e disordinata delle imperfezioni di cui siamo fatti, il dolore della delusione, della sconfitta", e si chiede, "come assorbirle e farne qualcos'altro e andare avanti diversi?".

Mastandrea come Totti?

Oltre a Valentina Lodovini e Michele Riondino, nel cast di È andata così troviamo anche Leonardo Lidi e Valerio Mastandrea. Nello specifico, Riondino e Mastrandrea interpretano Tony e Christophe, nati ascoltando una canzone degli Artic Monkeys, There'd Better Be A Mirrorball.

"Ho pensato al personaggio di Tony mente ascoltavo una canzone degli Arctic Monkeys. La canzone parla di un uomo che vive nella paura di essere lasciato dalla ragazza che ama, più giovane di lui", continua il regista, che poi fa un paragone calcistico quando parla di Mastandrea. "È bello usare i copioni per trasgredirli. Ecco, in questo film Valerio mi ricorda il primo Totti".