Dungeons & Dragons, Regé-Jean Page: "Abbiamo giocato a D&D sul set: è stato il caos!"

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è nelle sale italiane dal 29 marzo. Ispirato alle avventure dell'omonimo gioco pubblicato per la prima volta nel 1974, il film di Jonathan Goldstein e John Francis Daley è stato girato in Islanda e segue le avventure di un ricco gruppo di protagonisti.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Michelle Rodriguez, Chris Pine, Sophia Lillis, Justice Smith in una sequenza

Il cast di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri comprende: Chris Pine e Michelle Rodriguez, nei ruoli rispettivamente di Elgin e Holga, un bardo e una guerriera, imprigionati insieme, che evadono di prigione per andare a salvare la figlia di lui. La trama di Dungeons & Dragons si arricchisce poi di altri tre personaggi interessanti: Simon Aumar, uno stregone che ha poca fiducia in se stesso, Doric, druido in grado di trasformarsi in qualsiasi animale, e Xenk Yendar, paladino maestro del combattimento.

A interpretarli sono Justice Smith, Sophia Lillis e Regé-Jean Page: abbiamo incontrato gli attori e nella nostra intervista ci hanno detto come è stato giocare di ruolo sul set del film.

Dungeons & Dragons: intervista a Regé-Jean Page

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, la recensione: ironia, avventura e la forza dei protagonisti

Dungeons & Dragons: ecco che giocatori sono gli attori del film

D&D è stato considerato per anni "roba da nerd": Justice Smith però non ci sta: "Penso che essere nerd significhi amare fieramente qualcosa. Penso che l'opposto di essere nerd, quindi figo, sia noioso. Penso sia più figo avere a cuore qualcosa. Non è figo comportarsi come se non ti fregasse nulla di niente. Sophia è la star dei nerd in Corea: lo abbiamo scoperto durante questo press tour."

Dungeons & Dragons, Chris Pine e Michelle Rodriguez: "D&D è una palestra per l'immaginazione"

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Michelle Rodriguez, Chris Pine, Justice Smith in una scena del film

Per legare, gli attori e la crew di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri ha giocato una partita. A quanto pare è stato il delirio: "È stata una cosa caotica e distruttiva", ammette Regé-Jean Page. Conferma Smith: "Abbiamo fatto un casino!" Sophia Lillis ha un grande rimpianto: "È stato divertente: c'erano due gruppi e mi sono separata da loro. Loro erano in un altro gruppo ed è lì che c'è stato il grande combattimento. Io ero bloccata nella stanza precedente. Stavo combattendo delle creature piante. Quando ho finito a quel punto eravate così presi dal combattimento che mi sono bloccata." E Page non gliela fa passare liscia: "Era il membro più forte della nostra squadra e praticamente ci ha abbandonato. Ha un cuore di ghiaccio!"