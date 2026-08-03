Luca Argentero dice addio a Doc - Nelle tue mani: la quarta stagione sarà l'ultima

Ultimo giro in corsia per il Dottor Fanti, alias Luca Argentero: quella che arriverà a ottobre sarà l'ultima stagione del medical drama per lui. Ma la serie non ha intenzione di fermarsi.

Le riprese della quarta stagione di Doc - Nelle tue mani sono terminate e la serie tornerà all'inizio dell'autunno con i nuovi episodi, ma l'attesa stavolta sarà ancora più significativa. Questa sarà infatti l'ultima stagione per Luca Argentero e il suo Dottor Andrea Fanti, anima e cuore del Policlinico Ambrosiano di Milano. L'attore lascerà il medical drama, ma in programma c'è ancora un'altra stagione. Chi sarà il nuovo protagonista?

Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero appende il camice al chiodo

Luca Argentero in Doc - Nelle tue mani

A dirlo è Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. Luca Argentero comparirà negli episodi previsti per l'autunno 2026, prima di congedarsi dal personaggio che ha interpretato per quattro stagioni.

"Questa che vedrete a ottobre sarà l'ultima volta: come aveva già accennato, ha preferito fermarsi", ha dichiarato Ammirati. Le sue parole confermano una possibilità che circolava da tempo e che ora diventa una certezza: in futuro Doc - Nelle tue mani dovrà fare a meno di Andrea Fanti.

Il medico ha rappresentato il punto di riferimento della fiction fin dalla prima puntata. Il pubblico lo ha conosciuto dopo l'incidente che aveva cancellato dodici anni dei suoi ricordi, costringendolo a confrontarsi con una vita diventata improvvisamente estranea. Da quella premessa è nato un protagonista imperfetto, empatico e capace di tenere insieme la componente ospedaliera e quella più intima del racconto.

La forza del personaggio ha accompagnato anche la crescita internazionale del titolo, il più esportato all'estero. Perdere il volto più riconoscibile della serie sarà quindi una prova decisiva, soprattutto per una produzione che ha costruito parte della propria identità sul legame tra Argentero e il pubblico.

Doc diventa crime: cosa cambia dopo l'addio di Argentero

Luca Argentero

Rai Fiction non vive l'uscita di scena dell'attore come un punto di arrivo, piuttosto come un cambio di marcia. Gli autori sono già al lavoro sulla quinta stagione, che dovrà introdurre per forza di cose un nuovo protagonista e trovare il giusto mix tra ciò che ha funzionato finora e una ventata di novità.

"Noi andremo avanti", ha ribadito Ammirati con decisione, anticipando anche l'arrivo di una "linea crime importante". Una svolta che lascia intravedere un tono più teso, fatto di misteri e indagini, senza però rinunciare all'anima ospedaliera che ha reso la serie immediatamente riconoscibile.

Il cambio di atmosfera, in realtà, si inizierà a percepire già nella quarta stagione. Le nuove puntate metteranno in scena le fragilità della sanità pubblica, la carenza di risorse e una minaccia inquietante legata a medici che trasformano il proprio ruolo in qualcosa di letale. Il reparto si ritroverà così a fronteggiare sfide che vanno ben oltre la consueta corsa contro il tempo per salvare vite.

Ammirati ha spiegato questa scelta anche alla luce del presente: "La gente è preoccupata: viviamo in una situazione di allerta costante che non possiamo ignorare", ha sottolineato, evidenziando come la fiction possa diventare uno specchio delle paure collettive, ma anche un modo per elaborarle.

Prima di aprire davvero il capitolo del nuovo protagonista, Doc 4 dovrà però regalare ad Andrea Fanti un'uscita di scena all'altezza del suo percorso. Il modo in cui Luca Argentero saluterà la serie è ancora avvolto nel mistero e promette di essere uno dei momenti più attesi della stagione. Dopo il suo addio, per il medical drama si aprirà una fase tutta nuova, e decisamente tutta da scrivere.