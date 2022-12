Da Avatar 2 a La Sirenetta e Guardiani della Galassia Vol. 3: ecco il listino Disney per il 2023

Il 2023 sta arrivando e Disney ha presentato il suo nuovo listino: una selezione che farà contenti fan della Marvel, cinefili e anche spettatori occasionali. In questa nuova programmazione cinematografica troviamo alcuni fra i titoli più attesi firmati da registi come James Cameron (il suo Avatar: La via dell'acqua e la re-release di Titanic), Martin McDonagh (l'acclamato Gli spiriti dell'isola), Sam Mendes (Empire of light), oltre ai Marvel di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol. 3, passando per La Sirenetta, live action di Rob Marshall. Volete saperne di più riguardo ai film in uscita per Disney nel nuovo anno? Ecco il listino del 2023.

I nuovi Marvel: Ant-Man, Guardiani della Galassia e...

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Nella prima parte del 2023 arriveranno due nuovi attesi titoli Marvel: il primo è Ant-Man and the Wasp: Quantumania, diretto da Peyton Reed e che vede nel suo cast Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang, Jonathan Majors e Bill Murray in un ruolo avvolto dal mistero. I Super Eroi Scott Lang e Hope Van Dyne tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym e Janet Van Dyne, la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Il logo di Guardiani della Galassia vol. 3

Il 3 maggio 2023 arriva nelle sale cinematografiche il terzo atteso capitolo della saga con Chris Pratt, Guardiani della Galassia: diretto sempre da James Gunn, il film andrà a concludere la storia iniziata nel primo film, il regista ha dichiarato: "Questa è la fine di quella storia. Mi dispiace. Alcune storie devono finire. Non significa che tutti muoiono". Molto della trama ancora non è stato svelato, ma sappiamo che si sveleranno le origini di Rocket, apparirà l'Alto Evoluzionario col volto di Chukwudi Iwuji e anche Cosmo, il cane spaziale, grazie a Maria Bakalova. Nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Sean Gunn e Daniela Melchior.

The Marvels: il logo ufficiale del sequel di Captain Marvel

Nel 2023, infine, arriverà anche The Marvels, sequel del fortunato Captain Marvel che vedrà il ritorno della vincitrice dell'Oscar Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers/Captain Marvel, che i fan hanno visto l'ultima volta in Avengers: Endgame. Il sequel sarà diretto da Nia DaCosta (Candyman), da una sceneggiatura di Megan McDonnell, e vedrà nel cast la star di WandaVision Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e l'esordiente del MCU Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan/Ms. Marvel, che a breve avrà la serie a lei dedicata. L'attrice inglese Zawe Ashton è stata scelta per il ruolo dell'antagonista del film e pare che Jude Law possa riprendere il ruolo di Yon-Rogg. Il famoso attore sudcoreano Park Seo-Joon è stato scelto per un personaggio sconosciuto.

Il ritorno del kolossal: Avatar

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine

È arrivato il momento di James Cameron. Dopo tredici anni di assenza, il pluripremiato regista americano sta per tornare sui grandi schermi di tutto il mondo con una delle pellicole più chiacchierate e attese degli ultimi (lunghi) tempi. Finalmente il 14 dicembre 2022 arriverà Avatar: la via dell'acqua, che vedrà nel cast Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. Il sequel, dalla durata monster di 3 ore e 12 minuti, è ambientato dopo circa un decennio dai fatti del primo film e vede (spoiler alert per chi non ha visto il primo film!) Jake e Neytiri ancora insieme; i due hanno costruito una loro famiglia con dei figli e stanno esplorando il vasto mondo di Pandora per creare nuove alleanze con altri clan Na'vi.

Titanic in 3D: Kate Winslet in una scena del film insieme a Frances Fisher

Purtroppo gli umani non hanno imparato la loro lezione e hanno deciso di fare ritorno su Pandora per finire quello che hanno iniziato. Nel cast troviamo Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet. Riuscirà questo complesso sequel a bissare il successo storico del primo Avatar? Intanto il 9 febbraio 2023 arriva nelle sale la re-release di Titanic, uno dei film più di successo della storia del cinema, in occasione del 25esimo anniversario di uscita della pellicola, in un'edizione rimasterizzata in 3D 4K HDR e in HFR. Gli spettatori potranno quindi rivivere la straordinaria storia d'amore di Jack e Rose, interpretata da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, da sempre uno dei titoli più amati dagli spettatori di tutto il mondo.

Poco prima dell'estate 2023 arriva nelle sale un altro titolone molto atteso, e un po' temuto dai puristi Disney: La Sirenetta tornerà sugli schermi nella nuova versione Disney con star Halle Bailey e, tra gli altri, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs e Melissa McCarthy. Basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen, la versione animata de La sirenetta ha raggiunto la cifra di circa 212 milioni di dollari in tutto il mondo e si è trasformato in un classico Disney da videocassetta nel corso degli anni.

Tre registi per emozioni forti

Gli spiriti dell'isola: Colin Farrell solo col suo cavallo

Il 2 febbraio 2023 torna invece Martin McDonagh con Gli spiriti dell'isola, un ritorno al passato per il regista dopo i fasti di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, vincitore di ben due premi al Festival di Venezia 2022: due amici di lunga data, Padraic e Colm, si trovano in una situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di porre fine alla loro amicizia. Padraic, confuso e devastato, tenta di riaccendere il loro rapporto con il supporto di sua sorella Siobhan, che insieme a Dominic, il figlio del poliziotto locale, ha le sue preoccupazioni all'interno della piccola comunità di un'isola dell'Irlanda. Ma quando Colm lancia un ultimatum scioccante per concretizzare le proprie intenzioni, gli eventi iniziano a degenerare.

Empire of Light: Micheal Ward e Olivia Colman

Nel cast si riuniranno Colin Farrell e Brendan Gleeson, due dei protagonisti dell'acclamato In Bruges, sempre di McDonagh. Il 23 febbraio 2023 è tempo di Empire of Light, il nuovo film di Sam Mendes, presentato in anteprima italiana al Festival di Torino 2022: il racconto sarà ambientato sulla costa sud dell'Inghilterra negli anni '80 e sarà una storia d'amore che ruota intorno un vecchio cinema. Searchlight Pictures descrive il lungometraggio come "una storia potente e significativa sul legame umano e sulla magia del cinema". I protagonisti di Empire of Light sono i premi Oscar Olivia Colman e Colin Firth, con Michael Wardle e Toby Jones.

Next Goal Wins: Michael Fassbender nella prima foto del film di Taika Waititi

Il 20 aprile 2023 torna Taika Waititi, al di fuori del MCU, per dirigere il suo nuovo Next Goal Wins, che porterà sul grande schermo il racconto della nazionale di calcio delle isole Samoa che, da sempre perdente (storica la sconfitta 31 a 0 contro l'Australia, ovvero un gol ogni 3 minuti), cerca di modificare il proprio destino e prova a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2014. Nel cast protagonista assoluto Michael Fassbender, aiutato dall'attore samoano-neozelandese Oscar Kightley, che interpreta il capitano della squadra di calcio delle Samoa americane, e dall'esordiente Kamaina, che interpreta il giocatore Jaiyah Saelua. Elisabeth Moss interpreta l'ex moglie di Rongen e Will Arnett è un dirigente sportivo.

