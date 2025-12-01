Un viaggio da Avatar ad Avengers: il listino dei grandi appuntamenti Disney

Come quasi ogni anno, arriviamo a Sorrento sull'onda della buona risposta di pubblico al Classico Disney del momento e se lo scorso anno era stato Oceania 2, è ora il sequel di Zootropolis ad aprire il cammino verso un Natale che ci aspettiamo di successo.

Una scena di Avatar 3

E non è una speranza vana, perché è proprio Disney che ce lo assicura portando in sala in tutto il mondo Avatar 3, uno dei colpi sicuro di queste festività, dalla probabile coda lunga che segnerà anche il primo grande successo di un 2026 in cui la stessa Disney avrà molto da dire e proporre.

Di nuovo su Pandora

Una scena del nuovo film di Cameron

Si parte ovviamente da Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo di una saga che ha segnato l'intrattenimento di questo secolo, con grandissimi incassi sia per il primo che il secondo volume. Riuscirà il nuovo film a ripetere il successo dei precedenti e assicurare a James Cameron la possibilità di realizzare il quarto e quinto? Per ora la certezza è che sarà una delle uscite di punta di questo Natale e che catalizzerà l'attenzione del pubblico insieme a Checco Zalone, ma anche che ci permetterà di allargare ancora una volta il raggio d'azione narrativo, aggiungendo nuovi luoghi e sfumature al mondo di Pandora che abbiamo imparato a conoscere con i primi capitoli.

L'animazione e un brand solido come Toy Story

C'è, come è naturale, spazio per l'animazione nel listino Disney per il 2026, ma il settore è coperto sia da una storia originale come Jumpers - Un salto tra gli animali, che arriverà nelle sale il 5 marzo, sia da un brand consolidato e di grandissima popolarità come Toy Story 5. L'attenzione è tutta puntata su quest'ultimo, per capire quanto il franchiste abbia ancora da dire dopo una trilogia perfetta e un quarto capitolo sorprendentemente carino, e quanto sia ancora in grado di coinvolgere il grande pubblico con i suoi personaggi amatissimi.

Toy Story 5: Buzz Lightyear nell'immagine esclusiva di Empire

Vitale però che funzioni anche Jumpers, perché c'è bisogno di film animati che non siano solo sequel di titoli di successo per poter proporre al pubblico qualcosa di nuovo che possa diventare in qualche modo il nuovo Toy Story o Cars. Per andare avanti e non fossilizzarsi sulle solite idee che rischiano di perdere i mordente con il passare del tempo. In attesa de Gli Incredibili 3 e Frozen 3, che seguiranno a breve e fanno parte delle anticipazioni successive a questo primo semestre di titoli annunciati.

Da Star Wars a Prada, la grande primavera Disney

Il periodo a cavallo tra fine aprile e maggio è vivacizzato da due titoli di grandissimo richiamo. Il primo perché è Star Wars, ovvero The Mandalorian e Grogu che riprende personaggi e storie della serie che ha rilanciato il mondo della saga di Lucas grazie a Disney+.

Il secondo è il sequel di un cult del passato che tutti amiamo e che sta conquistando l'attenzione del pubblico a ogni nuova immagine arrivata online, con un trailer che promette qualcosa di molto interessante.

The Mandalorian & Grogu: i due protagonisti nell'immagine di Empire

Da non sottovalutare, però, a marzo il nuovo film di Ridley Scott con Jacob Elordi e Margaret Qualley, uno scifi post-apocalittico che potrebbe riportarci una versione del regista più vicina ai grandi titoli che lo hanno reso famoso.

Il ritorno di Robert Downey jr

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. durante la presentazione live del cast

Abbiamo accennato ad anticipazioni animate poco sopra, ma il secondo semestre ha tanti altri titoli che sembrano successi assicurati. Se ovviamente il finale di anno ci riporterà con prepotenza nel mondo Marvel con Avengers: Doomsday e il ritorno in scena di Robert Downey Jr, c'è tanta curiosità anche per il remake live action di Oceania così come per il successivo film della saga di Star Wars, Starfighter con Ryan Gosling. Insomma ci aspetta un anno di potenziali grandi successi, ma non è una sorpresa in casa Disney.

I film Disney del 2026