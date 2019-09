Detective Pikachu in blu-ray, recensione: la Modalità Detective è il paradiso dei Pokèmon Fans

Detective Pikachu: Justice Smith e Kathryn Newton in una scena del film

Chi non sognava di vedere i mitici Pokémon in un live-action? E di vedere sul grande schermo un'avventura dedicata a uno dei marchi di intrattenimento più popolari al mondo? Come vedremo nella recensione del blu-ray di Detective Pikachu, il desiderio si è realizzato grazie al film diretto da Rob Letterman, basato proprio sul famoso brand, che vede protagonista il simpatico e adorabile super-investigatore (la cui voce in originale è di Ryan Reynolds).

Quando il detective privato Harry Goodman scompare, il suo ex compagno Pokèmon Detective Pikachu aiuterà il figlio Tim, col quale riesce a comunicare in modo singolare, a risolvere il mistero. La spettacolarità data da un live-action in cui sono calate le creature Pokèmon, non poteva che rendere Detective Pikachu attesissismo anche in homevideo. Andiamo dunque ad analizzare il blu-ray targato Warner Bros. Home Entertainment, dotato negli extra di una vera chicca.

Ecco cos'è la Modalità Detective, il paradiso dei fans dei Pokèmon

Detective Pikachu: Ken Watanabe e Justice Smith in una scena

E per una volta partiamo proprio da questo extra così particolare, che merita un discorso a parte. Già, perché la Modalità Detective è qualcosa che gli appassionati dei Pokemon apprezzeranno parecchio. In pratica, con questa modalità attiva durante la visione del film, attraverso dei pop-up e con l'introduzione del regista Rob Letterman (che saltuariamente interviene a far da guida), si possono scoprire un mondo di indizi nascosti, piccoli segreti, featurette dietro le quinte con i personaggi chiave di cast e troupe, trivia pop-up, contributi testuali, curiosità relative ai Pokémon, inserti divertenti, Easter egg e molto altro. Un vero spasso, anche perchè va riconosciuto che la modalità è fatta davvero bene e come detto sarà un contributo molto interessante per i fans dei Pokemon.

Gli altri extra: dietro le quinte e un inizio alternativo

Detective Pikachu: Pikachu in una scena d'azione

E poi ci sono gli altri contenuti speciali. Si parte con My Pokémon Adventure (2'), con Justice Smith che parla del suo amore per questo universo così particolare, per poi passare a Creating the World of Detective Pikachu, un contributo diviso in cinque parti (21' e mezzo totali) denominate "Uncovering the Magic", "Colorful Characters", "Bringing Pokémon to Life", "Welcome to Ryme City" e "Action". Si tratta di filmati dietro le quinte con interventi di Ryan Reynolds, Rob Letterman, Justice Smith, Kathryn Newton, e poi ancora il supervisore all'animazione, scenografi e il coordinatore degli stunt. Si prosegue con Alternate Opening (2'), un inizio alternativo del film, quindi Mr. Mime's Audio Commentary (3') sulla scena degli interrogatori, e Ryan Reynolds: Outside the Actor's Studio (1' e mezzo), con l'attore che parla della sua interpretazione. A chiudere il video musicale "Carry On" di Rita Ora e Kygo (4')

Detective Pikachu: Kathryn Newton, Justice Smith con i loro amici pokemon

Il video: affascinante mix tra pellicola noir ed effetti speciali

Il video di Detective Pikachu è davvero curioso: per dare probabilmente più spessore all'estetica noir del film, il girato è in 35 mm ma finalizzato in 2K per una fusione perfetta con gli effetti visivi. Una scelta interessante che produce un risultato complessivo davvero affascinante, perché c'è un suggestivo mix tra le creature digitali dal dettaglio nitido e incisivo, nel contesto di un quadro più morbido e caratterizzato da quella grana piacevole e naturale tipica delle pellicole di una volta. Folgorante il croma, dal giallo elettrico di Pikachu a tutti i colori esuberanti dei vari Pokemon, che comunque si integrano benissimo con il mondo reale, spesso caratterizzato da quelle ombre cupe e scure tipiche del noir, contrastate da neon a tratti elettrizzanti. Insomma un connubio di elementi analogici e digitali davvero ben riuscito.

L'audio: inglese portentoso, italiano col freno a mano

Detective Pikachu: Justice Smith in un momento del film

Sul fronte audio, purtroppo per quanto riguarda la traccia italiana dobbiamo accontentarci di un dolby digital 5.1 di buon livello, ma nel quale sembra di viaggiare con il freno a mano tirato. Sia chiaro, la traccia consente comunque di sottolineare i tanti passaggi "chiassosi" e spettacolari del film, perché l'asse posteriore è bello attivo e anche il sub sfodera discreti bassi.

Il problema è che la traccia originale in Dolby Atmos (con core TrueHD 7.1 se non si supporta la codifica), è qualcosa di organicamente diverso, perché capace di creare un'immersività totale, dai piccoli tocchi di atmosfera, alla potenza dei momenti più frenetici, con bordate di bassi piuttosto corpose. Le abilità speciali dei Pokèmon sono esaltate grazie a panning fluidi e a esplosioni di energia che avvolgono lo spettatore, sempre in una rigorosa separazione dei canali e con un'integrazione equilibrata di dialoghi e colonna sonora.