Lillo, voce di Krypto in DC League of Super-Pets: "Posaman ormai si sente al pari di Superman"

Lillo Petrolo è la voce italiana di Krypto, i cane di Superman, in DC League of Super-Pets. Dal primo settembre al cinema.

DC League of Super-Pets: un'immagine

Dal primo settembre è al cinema DC League of Super-Pets, film di animazione con protagonisti Krypto Superdog e Asso il Bat-Segugio, rispettivamente il cane di Superman e quello di Batman. A doppiarli in originale sono Dwayne Johnson e Kevin Hart. Nella versione italiana invece le voci sono di Lillo e Maccio Capatonda.

DC League of Super-Pets: una scena del film animato

Lillo ha presentato DC League of Super-Pets al Giffoni Film Festival 2022, dove lo abbiamo incontrato, confessandoci che Krypto è un cane molto posone, che è perfetto per il comico che ha creato il personaggio di Posaman: "Ne ha di molto belle. Sono perfetto per questo personaggio: è il cane più posone della storia e alcune sono davvero divertenti. È un bel connubio fra me e Krypto". E attenzione: forse un giorno vedremo anche il cane di Posaman: "Non ce l'ha, ma ci penserà. Posaman ormai si è un po' montato la testa. Prima non era così, ma ora ha avuto un po' di successo e pensa di essere alla pari di Superman e Batman. Quindi credo che dopo questo film si farà un cane pure lui".

Lillo ha il ruolo che ha The Rock: se con le pose se la possono giocare, non c'è gara sul ballo: vince Lillo. L'attore è d'accordo: "È negato. L'ho visto ballare una volta e non ci siamo ragazzi. È troppo muscoloso per ballare bene. Io anche ho questo fisico importante, ma non come lui".

DC League of Super-Pets: intervista a Lillo

