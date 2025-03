Daredevil: Rinascita, la recensione del quarto episodio: perdono e redenzione

È davvero singolare il percorso che sta facendo il supereroe di Daredevil: Rinascita la serie revival ogni mercoledì con un nuovo episodio su Disney+. Dopo la morte della persona più cara al mondo, che l'ha devastato e gli ha fatto appendere il costume al chiodo, ha giurato che tutto ciò che avrebbe fatto da quel momento in avanti sarebbe stato in nome della legge. Lo stesso vale per il neosindaco di New York City, che non vuole più sporcarsi le mani di sangue o di malaffare.

Avvocati alla riscossa

Un incontro con un vecchia conoscenza nel quarto episodio mette però in discussione i loro intenti, reali o meno che fossero. Una crisi d'identità per entrambe le anime dello show: da un lato il Diavolo Rosso, dall'altro un Kingpin apparentemente redento. Anche lui ha abbandonato illeciti ed illegalità per una vita al servizio di New York, pur volendo asfaltare la burocrazia per migliorare una volta per tutte la città, coi fatti e non solo a parole. Vi consigliamo sempre di proseguire nella lettura di questi speciali episodici dopo aver visto la puntata.

Daredevil: Rinascita, scontro tra titani

Una coppia...

Tante anime perse e sole a Hell's Kitchen e nella Grande Mela della serie Disney+. Matt. Wilson. Vanessa. Frank Castle. La Tigre Bianca è stata uccisa da quello che sembrava essere il Punisher di Jon Bernthal - che ha mantenuto quella rabbia incontrollata che lo ha sempre contraddistinto e che non lo faceva quasi respirare. Vive nelle fogne e molti lo stanno emulando, quindi è probabile non sia lui il colpevole. Chi è che vuole incastrarlo? L'incontro-scontro però rivela il dolore interiore che Matt sembrava aver mascherato fin troppo bene. Si scusa con l'amico-nemico per aver iniziato a combattere, in realtà cova una voglia di vendetta dentro sempre più incolmabile. Soprattutto all'insaputa della nuova fidanzata e convivente, Heather Glenn. Dice di non volere più la casa vuota come bramava un tempo, mentre quest'ultima continua la terapia dei Fisk cercando di capire se vogliano salvare o distruggere il proprio matrimonio dopo la scomparsa dell'amante di lei, Adam.

...L'altra coppia

L'episodio rivelerà il vero destino dell'uomo, mentre parallelamente entrambi i protagonisti sembrano aver detto addio alla vecchia vita in favore di una nuova. Eppure qualcosa dentro di loro non sembra destinato a morire: Matt sale sul tetto di notte per allenarsi in segreto mentre Wilson tiene in ostaggio l'amante della moglie. Non manca il caso della settimana per l'avvocato cieco, questa volta pro bono: quello di un uomo di colore accusato di un furto minore in una bodega per il quale è prevista una pena molto più grande di quanto meriti. La sua storia serve a denunciare una falla nel sistema tra tante, di cui spesso tanto Murdock quanto Devil sono divenuti baluardi. La polizia viene ancora una volta vista come strumento di diffusione della corruzione, rendendo sempre più elevata la battaglia tra forze dell'ordine e vigilanti, visti ancora come ultima speranza di giustizia e libertà.

Sentimenti contrastanti nella serie Marvel Studios

Personaggio solitario

Siamo quindi ancora nel periodo di gestazione nella storia di Daredevil: Rinascita e questo può dare l'impressione allo spettatore di una certa staticità del racconto. Complice l'appuntamento settimanale e la struttura da legal drama che si trova ad affrontare il protagonista per parlare di altro. Parallelamente si prova a raccontare un tema in ogni puntata, in questo caso quello del perdono. Quest'ultimo non diviene solo la dimostrazione più grande d'amore ma anche uno strumento per provare a fare pace col proprio passato e coi propri demoni interiori. Che in questo episodio si manifestano sotto forma di "persone dal passato" di entrambi i piatti sulla bilancia della giustizia, quasi come in un Canto di Natale distorto e oscuro.

Daredevil: Rinascita. Vincent D'Onofrio e Michael Gandolfini in una scena del quarto episodio.

Menzione d'onore per il personaggio di Michael Gandolfini, il figlio del compianto James che fin dal pilot ha saputo ritagliarsi un proprio spazio. In questo quarto episodio conferma la propria bravura nel tratteggiare questo ragazzo pieno di ideali anche sbagliati, facilmente influenzabile, che è diviso tra il proprio lavoro per il neosindaco e la propria amicizia con la nipote di Ulrich, ricercatrice della verità per antonomasia. I suoi monologhi e confronti con Kingpin sono emblematici ma soprattutto è evidente come, giocando anche con una certa somiglianza fisica, Wilson riveda qualcosa di sé nel ragazzo e non voglia rinunciare a quell'ardore giovanile. Ha bisogno di un protetto dopo aver perso Bullseye.