Cosa sappiamo su Daredevil 4

Daredevi: Charlie Cox in una delle prime immagini della serie

Stile crudo, approccio realistico e grande cura della messa in scena. Il tutto condito da tante citazioni e ammiccamenti ai fumetti. Daredevil è stata senza dubbio una delle serie tv più amate di Netflix. Ed è per questo che quando nel 2018 la piattaforma californiana dello streaming cancellò lo show dopo 3 stagioni ad altissimi livelli i fan rimasero di stucco. Anche perché il finale della terza stagione era conciliante ma non del tutto chiuso. La cancellazione di Daredevil diede inizio a un effetto dominò che porto presto alla cancellazione di tutte le altre serie Marvel targate Netflix, e così anche Jessica Jones, The Punisher, Iron Fist, Luke Cage e The Defenders chiusero i battenti. Il mistero fu presto svelato: presto i diritti di tutte quelle serie sarebbero arrivati nelle mani dei Marvel Studios, che infatti non hanno perso tempo.

Daredevil: Charlie Cox nei panni dell'eroe Marvel

E così ecco apparire Fisk in Hawkeye e soprattutto ecco il nostro amato Matt Murdock di Charlie Cox fare la sua comparsata in Spider-Man no way home. Insomma, adesso l'MCU ha tra le mani un piccolo gioiello: un personaggio amatissimo, interpretato da un attore che piace tanto e che ha lasciato i fan con l'amaro in bocca. Una quarta stagione di Daredevil dei Marvel Studios su Disney Plus non è certo una fantasia, ma una possibilità sempre più concreta. E allora ecco tutto quello che sappiamo su Daredevil 4.

1. Reboot o sequel?

dd3_2

Il primo dubbio è questo: una nuova stagione di Daredevil sarebbe un sequel dello show apprezzato su Netflix o un reboot molto più connesso al Marvel Cinematic Universe. Secondo noi avrebbe molto più senso reimmaginare il personaggio adattandolo al nuovo universo in cui sarebbe calato, ma sul dilemma è meglio dare la parola al diretto interessato, visto che Charlie Cox ha detto: "Certo che mi piacerebbe tornare nei panni di Daredevil. Già tornare a essere Matt Murdock in No Way home è stato elettrizzante, ma col costume sarebbe ancora meglio. È bello sentire ancora tanto affetto del pubblico sullo show, e da fan vi garantisco che sarebbe bellissimo tornare. Certo, è passato molto tempo. Per cui se dovesse succedere qualcosa, , immagino che dovrebbe essere una sorta di reboot. Supponendo che scelgano di richiamare noi, sarebbe uno scenario interessante, perché sarebbe una rivisitazione con le stesse fondamenta. Anche perché sono rimaste tante fantastiche trame da raccontare. Non siamo mai entrati davvero nel merito di Bullseye, ad esempio. E non dimentichiamoci della storia sentimentale incompiuta tra Karen e Matt che abbiamo abbozzato nella stagione 2".

DD

Insomma Cox propone una specie di ibrido in cui non riprendere la storia subito dopo i fatti della stagione 3 ma senza dimenticare spunti interessanti come il rapporto tra Matt e Karen e un villain affascinante come Bullseye che di fatto non abbiamo mai visto davvero nella serie Netflix, che ci ha mostrato solo l'agente Pointdexter. In generale è ovvio che un personaggio come Daredevil sarebbe l'ennesimo tassello di un mosaico che deve convivere con tutto il resto dell'MCU. Per cui dubitiamo che una nuova stagione dello show potrebbe rimanere staccata da tutto il resto.

2. Come sarebbe

Daredevil: Vincent D'Onofrio nell'episodio Conseguenze

Ragioniamoci su. Come sarebbe un Daredevil su Disney Plus. Secondo noi sicuramente diverso da quello visto su Netflix. Prima di tutto la violenza sarebbe molto meno esplicita e spinta. È vero che con Moon Knight anche Disney Plus sembra spingersi verso un pubblico più adulto ma dubitiamo che in casa Disney il diavolo rosso avrebbe la stessa libertà di manovra di prima. Su Netflix lo show era molto disinibito, pieno di sangue e di sesso, e crediamo che questo non sia replicabile anche tra le mura disneyane. Lo stesso Charlie Cox ha espresso le sue preoccupazioni sulla possibile realizzazione Daredevil sottoposto a un visto censura, che limiterebbe non poco il potenziale drammatico dell'eroe: "Diciamolo: Daredevil non funzionerà mai davvero bene in un mondo per ragazzi come fa Spider-Man. Cosa intendo? Penso che l'età del personaggio, il senso di colpa cristiano, la sua storia con le donne e cose del genere, lo rendono tormentato e maturo, deve esserlo, altrimenti sarebbe snaturato. Non metto in dubbio che i creativi della Marvel siano in grado di farlo. Sono un grande fan di tutto ciò che hanno fatto finora, non li sottovaluterei affatto. Quindi, se decideranno di creare una versione censurata di Daredevil, li sosterrò e li aiuterò a trovare un modo per farlo senza tradire quanto fatto finora. forse ci sarà un po' meno sangue, ma l'anima del personaggio deve rimanere la stessa". Provando a re-immaginare Daredevil su Disney Plus bisogna chiarire che difficilmente la stagione sarebbe lunga come quelle viste su Netflix, in cui erano composte da 13 episodi. Il nuovo Daredevil sarebbe certamente formata da 6 o massimo 9 episodi come le altre serie Marvel viste sulle piattaforma.

3. Indizi

Daredevil: Charlie Cox in azione travestito da vendicatore

Andiamo al sodo: quanto è concreta la possibilità di un quarta stagione di Daredevil? Le voci sulla rinascita della serie sono sempre più insistenti, e arrivano anche dagli autori e dai membri del cast che si sono detti disponibili a tornare, come ha più volte fatto anche la stessa Deborah Ann Woll che ha detto: "Riprenderei con gioia il ruolo di Karen. Ovviamente vorrei che fosse la cosa giusta, non vorrei che si realizzasse qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che abbiamo realizzato. Tornerei perché voglio di nuovo avere a che fare con Matt Murdock e con Frank Castle. Vorrei rivedere tutti questi personaggi". Dopo l'uscita di no way home i rumor su Daredevil 4 sono aumentati a dismisura sino a qualche settimana fa quando il sito Production Weekly - che fornisce elenchi di progetti in pre-produzione per professionisti del cinema - ha indicato una serie in sviluppo chiamandola semplicemente "Daredevil Reboot". La serie è elencata come uno show Disney+ attualmente in sviluppo, con il capo dei Marvel Studios Kevin Feige e Chris Gary menzionati come produttori. Nel report l'inizio delle riprese viene indicato entro le fine del 2022. Però, sia chiaro: si parla di rumor assolutamente non confermati e non ufficiali. In ogni caso noi crediamo che sia solo questione di tempo. Daredevil è un personaggio troppo amato e pieno di potenzialità per essere abbandonato a se stesso. Ormai è chiaro che Disney Plus è un cantiere in cui sperimentare e puntare a pubblici diversi, passando da show per tutta la famiglia come Hawkeye o What if a serie più cervellotiche come Loki o Wandavision, passando anche per serie più adolescenziali come Ms Marvel e più adulte come Moon Knight. Daredevil permetterebbe alla Disney di intercettare un target più maturo e di dare nuova vita a un franchise che merita una nuova occasione.