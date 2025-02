Daredevil, Charlie Cox svela i motivi della cancellazione della serie: "Una faida tra Disney e Netflix"

In attesa del debutto di Daredevil: Rinascita, nuova serie Marvel che approderà su Disney+ il 5 marzo 2025, Charlie Cox fa il punto della situazione spiegando le ragioni dietro la cancellazione di Daredevil nonostante l'enorme successo dello show Marvel/Netflix.

In un'intervista con GQ, Cox ha svelato che in un primo tempo aveva sostenuto un provino per lo show a Los Angeles. Marvel voleva affidargli il ruolo di Foggy Nelson, ma lui rifiutò.

"Avendo avuto questa esperienza che mi aveva rafforzato dopo aver trascorso del tempo nelle Highlands scozzesi, ho detto, 'Verrò a fare il provino, ma mi interessa solo il ruolo di Matt Murdock'" ha ricordato.

Cox ha ammesso che, nonostante il ruolo da protagonista nel fantasy Stardust e l'ingaggio nella serie Boardwalk Empire, la sua carriera non era decollata come sperava. Per questa ragione sapeva che _Daredevil- avrebbe potuto essere decisivo per lui. Poi, nel 2018, tutto è finito.

"Ho ricevuto una chiamata a tarda notte e il mio capo alla Marvel Television dell'epoca mi ha detto, 'Hanno cancellato tutti gli show. Tutti e cinque'"-, ha ricordato l'attore. "C'era qualcosa... non lo so, c'era una questione politica dietro tutto questo, una faida tra Netflix e Disney. I miei capi di Netflix e Marvel hanno chiamato tutti e sono stati molto gentili e molto educati, ma ormai era fatta."_

Daredevil in azione

La fine della collaborazione con Netflix

Dopo la rottura, Netflix ha cancellato tutte le serie realizzate in collaborazione con Marvel e dopo un'attesa di due anni Daredevil e i suoi compagni Defenders sono stati restituiti ai Marvel Studios.

"Vincent D'Onofrio diceva sempre; 'Oh, ci riporteranno indietro'", ha rivelato Charlie Cox. "Io dicevo a mia moglie: 'È una scelta delirante. Deve andare avanti.'"

Charlie Cox nei panni di Daredevil

Tempo dopo Cox ha incontrato Kevin Feige durante la rappresentazione di un'opera teatrale in cui recitava, Betrayal, a New York. "Sono andato a stringergli la mano. Lui è stato gentile e ha apprezzato lo spettacolo, ma non ha mai menzionato Daredevil, non ha mai menzionato me. Pensavo che avrebbe detto qualcosa, ma non si è mai sbottonato."

Solo nel 2020 è arrivata la chiamata per tornare a indossare i panni di Daredevil: "In estate mi hanno chiamato, pensavo si trattasse di qualcosa per beneficenza. Poi mi hanno chiesto, 'Ti interesserebbe fare ritorno? Ci sarà un'apparizione in Spider-Man, probabilmente un cameo in She-Hulk, e poi vedremo.'"