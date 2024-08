Daredevil: lo showrunner ricorda di aver lottato per l'ingaggio di Vincent D'Onofrio

Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk è stato immediatamente accolto dai fan di Daredevil con grande eccitazione. Steven S. DeKnight, che è stato lo showrunner della prima stagione di Daredevil, sapeva fin dall'inizio che D'Onofrio era perfetto per la parte, ma il suo sogno di averlo nel cast ha rischiato di infrangersi.

Durante un'intervista per promuovere il suo nuovo fumetto Comixology Originals, Beneath, DeKnight ha riflettuto su Daredevil durante un'intervista con HorrorFuel. Ha commentato come la serie sia stata "così divertente da fare" in quanto grande fan dei fumetti, soprattutto del personaggio di Daredevil.

Daredevil: Born Again, gli attori rivelano come il revival si collega al vecchio show di Netflix

Vincent D'Onofrio, il casting perfetto

Quando si è trattato di adattare i personaggi della serie in live-action, DeKnight ha avuto delle difficoltà soprattutto con il casting di Kingpin. Come ha spiegato, è stato facile scegliere la persona che voleva vedere nel ruolo, ma nonostante D'Onofrio fosse la prima scelta, l'attore ha rischiato di non ottenere la parte. Si pensava infatti che D'Onofrio sarebbe stato troppo costoso, ma una volta venuto a conoscenza dell'offerta, ha subito accettato.

Daredevil: Vincent D'Onofrio nell'episodio Conseguenze

"Volevamo essere sicuri che il casting fosse perfetto", ha detto DeKnight. "Ho passato notti insonni per cercare di scegliere Wilson Fisk, Kingpin, e la mia sensazione era che ci fosse solo una persona in grado di farlo, ed era Vincent D'Onfrio. E ricordo di aver detto al produttore esecutivo Jeph Loeb, di avergli mandato una foto di Vincent con la testa rasata su internet, e di avergli detto: 'Andiamo. Non c'è nessun altro che può farlo. Questo è Kingpin'. E Jeph ha detto: 'Sì, sì, lo amiamo, ma è troppo costoso. Era in Law & Order, guadagna un milione di dollari a episodio. Non lo prenderemo mai'".

DeKnight ha continuato: "Ma, a quanto pare, un paio di mesi dopo, la nostra direttrice del casting, Laray Mayfield, che era una sua amica stretta, ha scoperto che Vincent era un grande fan dei fumetti di Daredevil, ed è riuscita ad accordarsi con lui per un prezzo ragionevole".

Un revival di Daredevil dal titolo Daredevil: Born Again è in lavorazione presso Disney e debutterà sul piccolo schermo a marzo 2025.