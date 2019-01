Compromessi sposi, Lorenzo Zurzolo: “L’amore ai tempi dei social? È più semplice”

Nell'ultimo film di Francesco Miccichè, in sala dal 24 gennaio, sono i Compromessi sposi del titolo: Ilenia, fashion blogger de noantri, e Riccardo, rampollo di famiglia milanese con aspirazioni da cantante, ma un destino già segnato nella fabbrichetta di papà. A interpretare i moderni Romeo e Giulietta in questa commedia ispirata a Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi del 1960, sono Grace Ambrose e Lorenzo Zurzolo.

I due si incontrano, si innamorano e nel giro di una notte d'estate, complice un falò, decidono di sposarsi. I giovani fidanzati dovranno però vedersela con i rispettivi padri, Gaetano (Vincenzo Salemme) e Diego (Diego Abatantuono), impegnati a boicottare il matrimonio con la complicità di Tito (Dino Abbrescia), cugino barese di Gaetano che per pagare i propri debiti sarebbe disposto a tutto.

Sul set con Salemme e Abatantuono

Dividere il set di Compromessi sposi con Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono per i giovanissimi attori non deve essere stato facile: "La difficoltà più grande era ascoltarli e non ridere, inventavano battute e improvvisavano di continuo, perciò era complicato riuscire a rimanere nel personaggio e non distrarsi", ci racconta Lorenzo Zurzolo. L'altra sfida è stata diventare rispettivamente un milanese e una coatta: "Sul set mi affiancava un vocal coach, ma mi ha aiutato anche ascoltare sul set un milanese doc come Diego", spiega Lorenzo.

Per Grace Ambrose invece le cose sono andate diversamente: "Vengo dalla Magliana, la coattitudine è in me; non sono proprio una principessa e c'è una parte del mio personaggio che mi rispecchia. Ilenia è inconsapevole della sua coattitudine, è fiera di essere quello che è". Ruolo da mediano per Dino Abbrescia, diviso tra due fuochi: "Sono un po' Arlecchino, servitore di due padroni. Tito sta in mezzo, rappresenta l'italiano medio che cerca di arrangiarsi e arrabattare di qua e di là, pur di portare a casa un risultato".

L'amore nell'era dei social

Il colpo fulmine nell'era social? "I nostri personaggi si innamorano in spiaggia, è amore a prima vista", fa notare Grace. Anche se i social facilitano molto le cose: "Prima per conoscere una ragazza dovevi chiederle il numero di telefono e rincontrarla, oggi basta sapere il nome, aggiungerla sui social e puoi parlarci. Se prima avevi il colpo di fulmine in un locale o per strada, ora ti succede di averlo sulla home di instagram, molte storie iniziano così", ci dice Lorenzo. "Certo, prima dovevi andare a cena, al cinema - scherza Abbrescia - Con i social avrai risparmiato almeno 100 euro, perché bypassi tutto".

