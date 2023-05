Compromessi sposi, su Prime Video in streaming da oggi

Compromessi sposi, la commedia con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 24 maggio 2023.

Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo bergamasco che sogna di diventare cantautore sembrano avere ben poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell'amore ogni differenza scompare e nel giro di una notte decidono di sposarsi. Anche i loro padri non hanno niente in comune: Diego è un ricco imprenditore del Nord, Gaetano un rigido sindaco del Sud. Ma se tra i ragazzi è stato subito amore, tra i futuri consuoceri è invece odio a prima vista. A unirli un solo obiettivo: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Chi riuscirà a trionfare?

Compromessi Sposi: Diego Abatantuono e Valeria Bilello in una scena

Nel cast Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Dino Abbrescia, Rosita Celentano, Valeria Bilello, Federico Rossi, Lorenzo Zurzolo, Carolina Rey, Susy Laude, Elda Alvigini, Grace Ambrose, Federico Riccardo Rossi, Irene De Matteis, Francesco Buttironi, Lorenzo Sarcinelli, Rosanna Sapia, Sergio Friscia, Fabrizio Nardi. Compromessi sposi si tratta del terzo film per il regista Francesco Miccichè, che non è nuovo alle dinamiche del comico, come dimostrano i precedenti Loro chi? e Ricchi di fantasia, scritti rispettivamente da e con Fabio Bonifaci. Stavolta il regista si affida invece a un team di sceneggiatori (Michela Andreozzi, Alessia Crocini, Fabrizio Nardi, Massimiliano Vado e Christian Marazziti) che ha avuto l'arduo compito di confrontarsi con un classico della comicità nostrana, Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi di Mario Mattioli, e adattarlo alla contemporaneità con tanto di riferimenti espliciti alla politica.