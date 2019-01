Compromessi sposi: Rosita Celentano, “Se le donne decidessero tutto, il mondo sarebbe migliore”

Due famiglie diversissime per caratteri, cultura e provenienza: una verace e colorita del Sud, l'altra ingessata e benestante del Nord. Impegnate entrambe a farsi la guerra pur di boicottare il matrimonio tra i due rispettivi figli, Riccardo e Ilena, giovanissimi, innamorati e decisi a sposarsi dopo l'incontro a un falò sulla spiaggia. Compromessi sposi di Francesco Miccichè, film in uscita il 24 gennaio, parte da lontano per raccontare questa storia di diversità, si ispira infatti a Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi del 1960 e lo adatta alla modernità.

Nel mirino politica, famiglia e amore e una galleria di personaggi capitanata dai capifamiglia Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono, dove però sono le donne a fare e disfare, distruggere e ricomporre.

Elda Alvigini, Rosita Celentano e Valeria Bilello: le donne di Compromessi sposi

Ma nella vita sono davvero le donne a decidere? Ci rispondono direttamente le figure femminili di Compromessi sposi, Elda Alvigini, Rosita Celentano e Valeria Bilello, rispettivamente madri e figlia: la prima colorita e coatta, la seconda borghese e compassata, la terza ingessata donna in carriera.

La Celentano non ha dubbi: "Se fosse così il mondo sarebbe migliore". "In realtà nessuna di noi vuole distruggere questo matrimonio, - precisa la Bilello - ogni personaggio ha le sue motivazioni e nel caso di Claudia pesa il non essere vista, ascoltata e il dover procedere per volontà del padre".

Il film è anche una pochade sulle differenze tra Nord e Sud: "Nelle differenze trovo sempre arricchimento, se si è disposti ad ascoltarsi si superano anche le diversità culturali. - commenta Rosita Celentano - In questo caso il contrasto Nord e Sud è solo il pretesto per una commedia brillante", che trova la sua ispirazione in un classico della commedia all'italiana. "Penso che sia italiana nei caratteri e americana nella narrazione e nello stile - spiega la Alvigini, che per interpretare Mia si è rifatta - "alle grandi attrici del passato della commedia all'italiana, le grandi romane 'de core e de panza'". La sua più grande conquista sul set? Poter tenere le battute che aveva improvvisato: "Più di una volta mi è scappata l'improvvisazione e loro l'hanno accolta, è stato come volare".

Intervista a cura di Nicola Rumeliotis