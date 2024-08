Come uccidono le brave ragazze, la recensione: una serie gialla teen, tra Veronica Mars e Broadchurch

Tratta dall'omonima trilogia letteraria di Holly Jackson, Come uccidono le brave ragazze vede protagonista Emma Myers nei panni di una studentessa che vuole risolvere un caso di omicidio: porterà alla luce verità che nessuno in paese voleva sapere. In streaming su Netflix.

Nel 2004 fece capolino in tv un'adolescente detective destinata a cambiare molte cose in tv: stiamo parlando di Veronica Mars. Ora, un ventennio dopo, arriva su Netflix Pippa Fitz-Amobi, colei che vorrebbe essere in un certo senso la sua erede ma allo stesso tempo se ne discosta, anche a livello di tematiche affrontate. Questa volta però il soggetto non è totalmente originale.

Emma Myers in una scena di Come uccidono le brave ragazze

Come uccidono le brave ragazze, tratta dal romanzo di debutto A Good Girl's Guide to Murder di Holly Jakcson e adattata per la tv da Poppy Cogan, è destinata a scalare la rapidamente la Top 10 di Netflix, date tutte le caratteristiche che la rendono perfetta per l'algoritmo, pur essendo stata prodotta per BBC nel Regno Unito e solamente acquisita a livello globale dal colosso dello streaming, Italia compresa.

Chi ha ucciso Andie Bell?

La determinata protagonista di Emma Myers

Nel 2019, in un paesino dell'entroterra inglese, in cui tutti o quasi si conoscono, Andie Bell, un'adolescente più grande della protagonista di questa storia, scompare misteriosamente: il corpo non viene mai ritrovato ma il fidanzato confessa il suo omicidio, e poi si suicida. A quel punto la famiglia diventa un paria e tutti cercano di dimenticare il terribile accaduto. Cinque anni dopo Pip (Emma Myers, la lupacchiotta Enid di Mercoledì su cui sicuramente la piattaforma punta per il successo dello show) non si sente soddisfatta di quella risoluzione e decide di utilizzare un EPQ - ovvero un progetto che si prepara in Inghilterra e nel Galles per entrare in alcuni college - come pretesto per avviare a titolo personale nuove indagini che facciano luce su quel caso. Ovviamente in paese, soprattutto per quanto riguarda le famiglie coinvolte, nessuno vuole rivangare il passato e il dolore che ha causato a tanti, e quindi nessuno è disposto a parlare con Pip. Lei però, determinata e cocciuta, non si fermerà davanti a nulla pur di scovare la verità, anche a proprio discapito.

Come uccidono le brave ragazze vs Veronica Mars

Pip insieme agli amici di una vita

Impossibile non fare paragoni con il teen detective drama (ma definirlo tale è riduttivo, lo sappiamo bene), anche se fisiologicamente impari, anche solo per la profondità di scrittura e caratterizzazione dei personaggi, che qui rimangono molto più in superficie e servono semplicemente a svolgere il proprio compito di tasselli del puzzle giallo che gli spettatori si possono divertire a ricomporre, pur provando a raccontarne backstory e dinamiche. Emma Myers è un'ottima protagonista che tiene in piedi il serial ma allo stesso tempo non è abbastanza carismatica e, soprattutto, coinvolta: ciò che la smuove è sempre qualcosa di personale come Veronica, ma con molto meno trasporto emotivo di quanto vorrebbe farci credere. Lo stesso avviene per gli sviluppi pieni di colpi di scena e cliffhanger da fine episodio pensati per il binge watching di un target giovane: tutto è molto meccanico e consequenziale, gli eventi si susseguono anche in modo un po' irrealistico e non sempre con una perfetta congiunzione di causa-effetto.

Una cittadina piena di segreti nella serie teen mystery

Ravi, il Watson di Pippa (o viceversa)

Il paesino protagonista di Come uccidono le brave ragazze, proprio come Twin Peaks prima di lei, utilizza il pretesto della scomparsa/morte della ragazza della porta accanto, reginetta di bellezza e amata da tutti, per mostrare il marcio che si cela dietro quelle porte e quelle finestre: strizzando un po' l'occhio anche a Broadchurch, complice l'ambientazione inglese, lo show mostra quanti segreti può racchiudere un'unica cittadina e quanto le brave ragazze non siano forse in realtà tali, come da titolo. Spesso "è l'acqua cheta che rovina i ponti" come dice il celebre proverbio e Andie Bell potrebbe racchiudere proprio questo prototipo. A differenza di altri serial, in questo caso non si parla tanto di disparità sociale o di liberazione sessuale, ma di discriminazione e amore, a diverse età. Mostra ciò che non sempre si è pronti e disposti a vedere per non voler guardare nell'abisso dell'umanità, dei propri vicini e amici fidati, soprattutto quella di provincia.