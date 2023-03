Christian 2, la recensione: da splendida sorpresa a ottima conferma

Christian è tornato e non possiamo che esserne felici. Quando la prima stagione della serie Sky Original era andata in onda a gennaio 2022 l'avevamo accolta come una splendida sorpresa, ma ora che i nuovi sei episodi debuttano su Sky scriviamo la recensione di Christian 2 convinti che si tratta di un'ottima conferma. Ritroviamo quindi Edoardo Pesce nel ruolo del protagonista, ma anche tanti dei comprimari che l'avevano accompagnato in quell'avventura, da Claudio Santamaria a Silvia D'Amico, passando per Francesco Colella alle new entry Laura Morante e Camilla Filippi. Una gioia tornare a Città-Palazzo.

Dove eravamo rimasti?

Christian 2: Edoardo Pesce in una scena

Da scagnozzo di un boss a miracolato, questo il cammino del protagonista a cui avevamo assistito nella prima stagione della serie: abbiamo conosciuto Christian che era al servizio di un boss della periferia romana, un picchiatore del quartiere noto come Città-Palazzo la cui esistenza cambia completamente quando delle stigmate appaiono sulle sue mani, rendendolo capace di compiere miracoli. E di portare avanti un colpo di stato sui generis, nel tentativo di mettere in piedi un colpo di stato sui generis, favorito dalla morte del boss del quartiere Lino, che ha dato nuova speranza alla comunità. Ma Christian ha anche attirato l'attenzione di Matteo, un postulatore del Vaticano dai metodi pochi ortodossi, ovviamente interessato a quanto sta accadendo.

Nuovi miracoli nella trama di Christian 2

Christian 2: una scena

E con il boss Lino morto, c'è l'esigenza di un trovare un nuovo re e per Christian arriva il momento di fare seriamente i conti con quanto gli sta accadendo, di arrivare a una consapevolezza di quello che può rappresentare il dono che gli è stato affidato e provare a costruire quel regno che il Biondo aveva predetto. Può essere un punto di riferimento per l'intera comunità? Può rappresentare qualcosa che possa portare a un cambiamento? Non c'è ovviamente eroe senza un antagonista e Matteo deve decidere se esserlo e in chi riporre la propria fiducia: arriva infatti a Città-Palazzo Esther, una outsider che stringe un interessante legame con l'uomo del Vaticano e sembra avere le idee molto chiare su Christian e la sua natura di emissario del male, rendendo necessario fermarlo a tutti i costi.

E venga il nuovo regno

Christian 2: un momento della seconda stagione

L'unica perplessità che avevamo su Christian un anno fa era proprio sulla portata della storia (qui la nostra recensione di Christian), sul suo fermarsi sul più bello, quando ci sarebbe piaciuto proseguire questa avventura e seguire lo sviluppo dei suoi protagonisti. Christian 2 ci accontenta da questo punto di visa portando avanti il cammino dei suoi protagonisti con intelligenza, dando sempre maggior profondità al personaggio interpretato da un bravo Edoardo Pesce, aggiungendo interessanti sfumature al Matteo di Claudio Santamaria così come alla Rachele di Silvia D'Amico. Ottime anche le due aggiunte rappresentate da Laura Morante, nei panni della Nera, perfetta controparte del Biondo, e di Camilla Filippi che dà vita alla enigmatica Esther. Proprio a lei si devono le dinamiche più interessanti di questi nuovi sei episodi, che non sono un mero more of the same ma passi avanti di un cammino intrigante fatto di dubbi morali e riflessioni religiose.

Una conferma che fa bene alla serialità italiana

Christian 2: una foto di scena della seconda stagione

Per questo abbiamo parlato di una conferma e li ribadiamo espandendo il concetto: i nuovi sei episodi non sono solo una conferma per Christian come serie, ma per tutto il movimento della serialità italiana, che negli ultimi anni ha dato diversi segnali di essere capace di mettere in piedi progetti che potessero essere local ma con appeal global. Un'intuizione che è un po' il motto di Netflix, ma che in questo come in altri casi è stata perfettamente in grado di portare avanti Sky con le sue produzioni. Per noi è questa la strada da seguire per realizzare qualcosa che possa avere attrattive e ambizioni internazionali, ma senza inseguire le altre nazioni sul loro campo da gioco, spostando piuttosto l'azione laddove ci è più congeniale. L'ha fatto Gomorra, l'ha ripetuto in modo diverso quel piccolo miracolo che è Anna, a modo suo lo fa anche Christian.