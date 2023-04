Christian 2, Francesco Colella: "In Christian 3 scopriremo dove nasconde il tesoro Tomei"

Il finale di Christian 2 è arrivato giusto in tempo per Pasqua. La seconda stagione di Christian è quindi ora tutta disponibile su Sky e NOW. Stefano Lodovichi e Valerio Cilio hanno voluto strafare per questi sei nuovi episodi: più personaggi, più generi, più mistero.

Christian 2: un momento della serie

Se la trama di Christian 2 si infittisce, anche i protagonisti hanno alcune domande: ad esempio Camilla Filippi, che ha il ruolo di Esther, e si chiede dove sia nascosto il tesoro di Tomei (Francesco Colella). Forse lo sapremo nella terza stagione.

Questa volta il filo conduttore della storia sono i 7 vizi capitali: se Tomei rappresenta l'avidità, Davide (Antonio Bannò) è invece l'invidia. Ne abbiamo parlato proprio con Stefano Lodovichi e Valerio Celio, regista e sceneggiatore, e con gli attori Francesco Colella, Camilla Filippi, Antonio Bannò e Gabriel Montesi.

Christian 2: intervista a Francesco Colella, Antonio Bannò, Gabriel Montesi e Camilla Filippi

Veterinario, usuraio, criminale: Francesco Colella descrive così il suo personaggio: "Non ha mai buone intenzioni. Mette alla prova le persone con cui ha a che fare. Ha una vita decrepita. E si attira persone che non lo redimono. Lo usano nella sua decrepitezza e lo fanno diventare ancora più decrepito. E poi le monetizza, perché riconosce un'umanità bassa, miserevole. Credo che Tomei sia, suo malgrado, un distorto moralista."

Christian 2: intervista a Stefano Lodovichi e Valerio Cilio