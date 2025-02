Da Top Gun: Maverick alle ali di Falcon, l'attore ha sempre avuto una passione per il volo. E con l'attore l'Universo Marvel continua i preparativi per i Giovani Vendicatori. In sala.

Esattamente come il suo personaggio, Danny Ramirez è entusiasta di essere il nuovo Falcon. In Captain America: Brave New World, arrivato in sala, affianca Sam Wilson (Anthony Mackie), erede di Steve Rogers (Chris Evans), e come Joaquin Torres, non sta nella pelle di volare insieme a Cap per salvare il mondo.

Una scena di Captain America: Brave New World

La missione importante arriva, ma non è affatto facile: il neo eletto presidente degli Stati Uniti è Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford) si ritrova infatti attaccato da dei terroristi. L'attentato è solo una delle azioni che compongono un complicato complotto internazionale. Sam e Joaquin, esonerati dal presidente, decidono comunque di venirne a capo. E scopriranno cose inquietanti.

Come direbbe Thor, Danny Ramirez, che si è fatto apprezzare in un altro grande blockbuster come Top Gun: Maverick, è degno delle ali di Falcon? L'attore ci dice sorridendo: "Mi stai facendo una domanda sull'autostima?! Penso di sì. Penso di sentirmi degno di provarci, di fare un tentativo e di mettermi alla prova. Sono entusiasta di acquisire nuove competenze e poterle usare per cercare di dare qualcosa alle persone che vanno al cinema a vedere il mio lavoro. Potremmo fare un sondaggio: potreste pubblicare questa intervista quando uscirà il film e chiederlo ai vostri lettori". Che ne dite?

Captain America: Brave New World: intervista a Danny Ramirez

Prima Top Gun: Maverick, ora Falcon in Captain America: Brave New World: come mai Danny Ramirez ha questa ossessione per il volo?

L'attore: "Da bambino, penso che ogni disegno che abbia mai fatto, quindi tutti i miei disegni, erano di una motocicletta che volevo si trasformasse in un'auto volante. C'è sicuramente un'affinità con il volo: ci sto pensando in questi giorni. Adoravo Dragon Ball Z e a volte volavano! Amavo tutto ciò che aveva a che fare con i jet. Una volta, per Natale, mio padre mi ha regalato 30 jet di Walmart. C'erano quindi tutti questi piccoli jet e me ne ero completamente dimenticato, finché non ho fatto Top Gun. Sono stato lentamente spinto ad amare e ad avere un'affinità per gli aerei. Mio zio costruiva piccoli aeroplani, aeromodelli. Ma poi sono saltato dal balcone di mia nonna, pensando di poter volare. E ho iniziato ad averne paura. Prima di Top Gun, per cinque anni, dovevo ubriacarmi per poter volare. Quindi mi ubriacavo, mettevo le cuffie e poi mi dimenticavo di stare volando. Quando è arrivata l'audizione ho mentito dicendo di non avere paura del volo! Mi hanno guarito: mi hanno riportato alla mia infanzia, quando lo adoravo. E così ora penso che sia uno dei temi della mia vita.".

Il nuovo Falcon e gli Young Avengers

Danny Ramirez è solo uno dei nuovi e giovani talenti acquisiti dal Marvel Cinematic Universe: pensiamo a Florence Pugh, nuova Vedova Nera, o ad Hailee Steinfeld, nuova Occhio di Falco. Tutto sembra portarci agli Young Avengers (i Giovani Vendicatori), la nuova generazione di Avengers. L'attore sarebbe felice di farne parte?

Danny Ramirez è il nuovo Falcon

Ramirez: "Mi stai dicendo cose che non so. Mi sembra di averlo già letto e mi dico: non so cosa sia reale e cosa no. Finché non mi verrà detto da una voce ufficiale nell'MCU, penso che tutte quelle voci e roba del genere siano, appunto, solo voci. Sarei entusiasta di lavorare ancora con la Marvel. Non so se il mio prossimo film lo sarà o meno, ma sarebbe bello essere coinvolto in ogni modo. Ovviamente, i Giovani Vendicatori nei fumetti sono fantastici. Quindi sarebbe bello buttarsi nella mischia con tutti i giovani talenti che l'MCU sta reclutando".

Harrison Ford diventa Hulk Rosso

Hul Rosso

Il tocco di classe di Captain America: Brave New World è avere Harrison Ford come Hulk Rosso: come è stato vederlo sul set? Ramirez: "È stato irreale: vederlo sul set è stato come realizzare un sogno. Osservare il lavoro di Harrison Ford, vederlo buttarsi in queste scene drammatiche d'azione, è stato incredibile. Il momento della sua trasformazione penso sia uno dei più belli del film".

La forza di Sam Wilson

Nel film a Sam Wilson viene detto più volte che non è un super soldato, che non è come Steve Rogers. Ma non è proprio questa la sua forza? Avere il coraggio di provare a salvare il mondo senza poter contare su dei superpoteri?

Anthony Mackie è il nuovo Cap

Per Ramirez: "Mi stai chiedendo se è fico non essere speciali?! Scherzo, capisco cosa intendi. Certo: credo che questo sia proprio ciò che lega Sam e Joaquin. Sam Wilson è il suo eroe perché è qualcuno a cui aspirare. Questi supereroi sono incredibili, li ammiri da lontano, chiedendoti come ci si senta a essere come loro. Invece Sam è qualcuno che potresti aspirare di essere: ti dà la speranza che, se lavori sodo, se migliori, puoi diventare un eroe. Ed è esattamente ciò che sta cercando di fare Joaquin: sta cercando di migliorarsi. Poter lavorare al fianco di Sam gli fa capire che, quella speranza che aveva nascosta nel suo cervello, ovvero poter essere come lui, si sta realizzando. Anche lui desidera avere delle responsabilità, una leadership: e il suo viaggio, può, a sua volta, ispirare quello di qualcun altro".