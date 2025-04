Buffy - L’ammazzavampiri, 10 morti che hanno segnato la serie culto

Dopo oltre vent'anni dalla fine della serie, Buffy l'ammazzavampiri torna con un reboot prodotto da Hulu e 20th Television. Ambientato nel Buffyverse, vedrà il Premio Oscar Chloé Zhao alla regia. Era il 10 marzo 1997, quando Sarah Michelle Gellar affilava per la prima volta il paletto in legno di Buffy Summers. Dopo 7 stagioni e litri di sangue, lo show culto di Joss Whedon si preparava a cambiare le regole della serialità. Remake dell'omonimo film del 1992, il teen horror-drama seguiva le avventure di una liceale destinata a combattere le forze del male nella fittizia Sunnydale.

Sarah Michelle Gellar in una scena di Buffy

Città dove si trasferisce e stringe amicizia con un gruppo di alleati inseparabili, la Scooby Gang: il suo Osservatore Rupert Giles (Anthony Head), il compagno di liceo Xander Harris (Nicholas Brendon), l'amica del cuore Willow Rosenberg (Alyson Hannigan), la cheerleader Cordelia Chase (Charisma Carpenter) e il vampiro con l'anima, Angel. Nel corso della serie, al gruppo si uniscono anche Dawn Summers (Michelle Trachtenberg), la sorellina di Buffy, l'ex demone Anya Jenkins (Emma Caulfield) e il vampiro ribelle Spike (James Marsters). Da una costola di Buffy, nascerà Angel lo spin-off sul vampiro primo amore della protagonista, interpretato da David Boreanaz. Buffy l'ammazzavampiri ha visto la dipartita di molti personaggi, alcuni vittime del morso letale di un non morto, altri di cause naturali. Ecco, le 10 più impattanti.

10. Jesse McNally (Eric Balfour)

Jesse non ha mai avuto l'opportunità di diventare un personaggio centrale nel Buffyverse, poiché è stato polverizzato nel primo episodio. La sua morte è particolarmente triste perché era uno dei migliori amici di Xander.

9. Jonathan Levinson (Danny Strong)

Personaggio ricorrente, ha guadagnato importanza stagione dopo stagione. Tutto ciò che desiderava era sentirsi accettato ed entrare a far parte del gruppo, ma purtroppo non ci è mai riuscito davvero. Nel tentativo di aprire il Sigillo di Danzalthar, è stato pugnalato a morte dal Primo. Cercava il riscatto, ma ha finito per pagare il prezzo più alto.

8. Kendra Young (Bianca Lawson)

La morte di una Cacciatrice non è mai facile da accettare. Sebbene il pubblico abbia visto Buffy tirare le cuoia due volte e tornare in vita, c'è stata una Cacciatrice che non ha mai avuto quella possibilità: Kendra Young, nella seconda stagione. Anche se la protagonista è già risorta, lei combatte al suo fianco ma il suo destino è tragico: Drusilla la uccide tagliandole la gola.

7. Jenny Calendar (Robia LaMorte)

La prima morte importante della serie è stata difficile da digerire. La donna amata da Giles e, di conseguenza, anche dal pubblico stava per riuscire a tradurre l'incantesimo per restituire l'anima ad Angel. Ma il destino aveva altri piani. Nessuno può dimenticare la devastazione di Giles nel trovare il corpo senza vita di Jenny, uccisa barbaramente da Angelus.

6. Anya Jenkins (Emma Caulfield)

Ex demone della vendetta, diventa un membro essenziale della Scooby Gang dopo essersi innamorata di Xander. La sua morte, improvvisa e brutale, avviene durante la battaglia finale contro gli Harbingers, trafitta alla schiena da una spada. Ci ha lasciato da eroina.

5. Angel (David Boreanaz)

Non rimane sotto terra a lungo e finisce per ottenere il suo show di ben cinque stagioni. Tuttavia, il pubblico non poteva prevedere ciò quando Buffy lo trafisse con una spada, mandandolo all'inferno. La scena è una delle più drammatiche della serie: la cacciatrice gli confessa il suo amore, lo bacia e poi fa ciò che è necessario per salvare il mondo, segnando una svolta nel mito dei vampiri.

4. Spike (James Marsters)

Il vampiro punk ha avuto uno degli archi narrativi più cool della serie, passando da villain a eroe. La sua uscita nell'ultimo episodio fu un momento di liberazione per lui, ma anche un addio triste per il pubblico che lo avevano visto evolversi, infrangendo tutte le regole. Fu resuscitato nella quinta stagione di Angel, per la gioia dei fan. Peccato che lo spin-off fu cancellato non appena Spike diventò un personaggio ricorrente.

3. Tara Maclay (Amber Benson)

Fidanzata di Willow, Tara è una giovane dotata di un potenziale magico naturale. Finisce, tragicamente, uccisa in una scena violenta e inaspettata: colpita da un proiettile vagante destinato a Buffy, sparato da Warren Mears. La sua morte avrà conseguenze devastanti per la trama.

2. Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar)

La quinta stagione ha introdotto uno dei villain più memorabili della serie, Glory. La battaglia contro l'arcicattiva culmina con la vittoria della Scooby Gang, ma a un prezzo altissimo: Buffy si sacrifica lanciandosi da una torre per chiudere il portale infernale. All'epoca i fan non sapevano se lo show sarebbe tornato, facendo sembrare questa morte quella definitiva. Alcuni sostengono che sarebbe stato un perfetto epilogo per la serie.

1. Joyce Summers (Kristine Sutherland)

La morte più straziante della serie non avviene per mano di un vampiro o di una creatura malvagia, ma a causa della malattia. Proprio quando sembrava che il cancro di Joyce fosse stato sconfitto, la madre di Buffy muore improvvisamente per un aneurisma cerebrale, lasciando i fan profondamente scossi. Nessun mostro avrebbe mai potuto colpire Buffy, come la devastante scoperta del corpo senza vita di sua madre sul divano. L'episodio, intitolato The Body, è uno dei più realistici e tragici mai realizzati nello show.