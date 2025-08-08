Pedro Pascal possibile star di Behemoth!, il nuovo film di Tony Gilroy

Pedro Pascal, dopo i tanti impegni del 2025, sembra già aver trovato un nuovo progetto di cui potrebbe essere protagonista.

Le fonti di Deadline sostengono infatti che l'attore sia in corso per il ruolo principale in Behemoth!, il nuovo lungometraggio targato Searchlight Productions scritto e diretto da Tony Gilroy.

Le prime anticipazioni del film Behemoth!

Tony Gilroy, in alcune interviste, aveva anticipato che al centro della trama di Behemoth! ci sarà un violoncellista, senza tuttavia condividere ulteriori dettagli sul film.

Il regista sarà coinvolto anche in veste di produttore esecutivo in collaborazione con Sanne Wohlenberg.

Le riprese del nuovo film dovrebbero iniziare in autunno a Los Angeles e, attualmente, non è stato svelato quando dovrebbe avvenire il debutto nei cinema.

Attualmente non è stato confermato il coinvolgimento di Pedro Pascal nel lungometraggio e bisognerà attendere per scoprire il cast completo.

I tanti impegni della star di The Last of Us

Il 2025 di Pedro Pascal è stato particolarmente ricco di impegni. Negli ultimi mesi è stato ad esempio coinvolto nella promozione di Materialists, diretto da Celine Song e con star anche Chris Evans e Dakota Johnson, di Eddington con la regia di Ari Aster, e il recente I Fantastici 4: Gli Inizi, ancora nelle sale e di cui potete leggere la nostra recensione.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

L'attore, dopo il suo debutto nel MCU, tornerà nel mondo dei supereroi anche in occasione dell'atteso Avengers: Doomsday, di cui sono in corso le riprese in questi mesi.

Nel 2026, inoltre, Pedro dovrebbe tornare sul grande schermo con il film Star Wars: The Mandalorian and Grogu, in cui sarà ancora una volta Din Djarin, proseguendo la storia iniziata nella serie prodotta per Disney+.

Tony Gilroy è stato recentemente impegnato proprio nell'universo di Star Wars in occasione della seconda stagione di Andor, lo show prequel del film Rogue One, concludendo la storia di Cassian, interpretato da Diego Luna.