Lo scontro: dove hai già visto i membri del cast della serie Netflix

Nel corso degli ultimi anni Netflix ha realizzato svariati show di successo che hanno conquistato i fan e i social media, trasformando la piattaforma nel re indiscusso del mondo dello streaming. Dopo titoli come Squid Game, La casa di carta, Mercoledì e Bridgerton, che sta per entrare nel vivo con la sua terza stagione, adesso è il momento di parlare di Lo scontro (qui potete leggere la nostra recensione), la serie del momento che sta ottenendo il plauso universale online, entusiasmando gli spettatori di tutto il mondo.

Lo scontro: una foto di scena

La serie, interpretata da Steven Yeun e Ali Wong, Joseph Lee, Young Mazino, David Choe e Patti Yasutake, racconta la storia di due persone che stanno attraversando una "crisi" nelle loro vita personale e che, rimanendo coinvolti in un incidente stradale causato dalla rabbia al volante, finiscono per sprofondare in un dramma che va ben oltre la carrozzeria delle loro auto. Lo show, creato da Lee Sung Jin e diretto da Hikari in collaborazione con Jake Schreier, vede la partecipazione di un cast semplicemente straordinario: scopriamo insieme dove abbiamo già visto gli attori che incarnano i personaggi della commedia nera di successo.

Steven Yeun (Danny Cho)

Lo scontro: Steven Yeun in una scena

Il primo interprete di questa lista è Steven Yeun che nella serie veste i panni di Danny Cho: divenuto celebre grazie al ruolo di Glenn Rhee in The Walking Dead, in seguito ha ottenuto il plauso della critica per la sua performance nel film Minari, grazie al quale si è aggiudicato anche una candidatura al Premio Oscar, diventando il primo attore di origini coreane ad essere nominato.

Nel 2017 ha recitato nel film horror d'azione Mayhem di Joe Lynch per poi prendere parte al cast di Okja, diretto da Bong Joon-ho. Nel 2018 è stato ingaggiato per recitare nella commedia nera Sorry to Bother You, al fianco di Lakeith Stanfield e nello stesso anno ha incarnato Ben nel film Burning - L'amore brucia, diretto da Lee Chang-dong. Yeun è anche un doppiatore di successo che nel corso degli anni ha lavorato a show come Voltron: Legendary Defender e la famosissima serie Amazon Prime intitolata Invincible che sta per tornare con una seconda stagione.

Ali Wong (Amy Lau)

Lo scontro: Ali Wong in una scena

La prossima stella del cast de Lo scontro è Ali Wong, l'interprete di Amy Lau. L'attrice è principalmente conosciuta grazie ai suoi stand-up, intitolati Baby Cobra e Hard Knock Wife, entrambi presenti su Netflix. Inoltre, la Wong ha anche avuto un ruolo da protagonista nel film Always Be My Maybe del 2019, prodotto e scritto dalla stessa Ali e dal suo co-protagonista Randall Park.

L'attrice, inoltre, fa parte del cast dello show televisivo American Housewife e in precedenza ha avuto ruoli minori in serie come Are You There, Chelsea?, Inside Amy Schumer e Black Box. La Wong ha anche scritto i copioni delle prime tre stagioni della sitcom Fresh Off the Boat e ha doppiato Roberta Songthrush nella celebre serie animata intitolata Tuca & Bertie.

David Choe (Isaac Cho)

David Choe recita nei panni di Isaac Cho ne Lo scontro: l'artista di successo e musicista statunitense ha iniziato a recitare negli ultimi grazie a ruoli secondari in programmi televisivi come The Mandalorian su Disney +, che è alla sua terza stagione, e Better Things. Ha anche avuto delle piccole parti in film come We Are The Strange e Violent Blue ma, considerata la sua personalità eccentrica, è molto interessante vederlo interpretare un ruolo importante in uno show come questo.

Oltre che per la sua carriera di artista, Choe è famoso anche per essere stato il protagonista di una storia che ha dell'incredibile: nel 2005 un amico gli chiese di dipingere gli uffici della società di cui era il presidente: Facebook. Due anni dopo Mark Zuckerberg in persona gli commissionò dei murales per il loro nuovo ufficio. A David non piaceva Facebook ma, essendo uno scommettitore patologico, decise di farsi pagare in azioni piuttosto che in contanti. Meno di dieci anni dopo le sue azioni furono valutate all'incirca a 200 milioni di dollari.

Patti Yasutake (Fumi Nakai)

La prossima stella della lista è Patti Yasutake, una veterana di Hollywood che recita da più di tre decenni e che in Beef interpreta Fumi Nakai. L'attrice, principalmente conosciuta per aver interpretato Nurder Ogawa nel franchise di Star Trek, ha anche recitato in programmi TV come Murder One, Dangerous Minds, Bones, Just Legal, The Closer, Cold Case e molti altri. Per quanto concerne il cinema invece ha preso parte al cast di pellicole come Drop Dead Gorgeous, The Coverup, The LA Riot Spectacular e The Wash.

Joseph Lee (George Nakai)

Joseph Lee, l'interprete di George Nakai nello show, ha realizzato soltanto un paio di film indipendenti prima di entrare a far parte del cast de Lo scontro. Le pellicole in questione si intitolano Lion e Searching. Inoltre, l'attore ha avuto anche una serie di ruoli minori in programmi TV come Star Trek: Picard, così come la serie Miracle That We Meet. Sebbene sia un nome nuovo e uno degli attori più inesperti del cast, i fan sono sicuri che lo sentiremo nominare spesso nei prossimi anni.

Young Mazino (Paul Cho)

Infine abbiamo Young Mazino, un altro nuovo arrivato a Hollywood, che nella serie interpreta Paul Cho. L'attore finora ha principalmente recitato in ruoli secondari in molti show popolari come Prodigal Son, Blue Bloods, Tommy, Blindspot e My Crazy Love. Mazino ha anche avuto qualche ruolo marginale in film indipendenti come Fish Bones e Vita, ma la sua parte principale ne Lo scontro sarà il primo ruolo importante nel suo curriculum, oltre che il suo primo credito in uno show televisivo di successo.

Fanno parte del cast de Lo scontro anche Ashley Park nel ruolo di Naomi e Mia Serafino nei panni di Mia, una collega di Amy. Il celebre stand-up comedian Andrew Santino recita insieme a Rek Lee rispettivamente nei panni di Michael e Bobby, due amici di Isaac. Infine, Remy Holt recita nei panni di June Nakai, la figlia di Amy e George, Maria Bello nel ruolo di Jordan, Justin H. Min nei panni di Edwin, e Alyssa Gihee Kim nei panni di Veronica, l'ex fidanzata di Danny.