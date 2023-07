Barbie: Lizzo, Billie Eilish, Dua Lipa e… le più belle canzoni del film

"I'm a Barbie Girl in a Barbie world/Life in plastic is fantastic". Era il 1997, autunno, e un pomeriggio, su Radio Deejay è arrivata questa canzoncina, con una vocina, e una melodia semplice ma che si piantava in testa. Non lo sapevamo, ma quella canzone, in realtà molto ironica, l'avremmo ascoltata ovunque per mesi. E ci è rimasta in testa a distanza di 25 anni. Ci aspettavamo di trovarla anche in Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, appena arrivato al cinema anche in Italia. E quella canzone arriva alla fine dei film, sui titoli di coda, in una versione particolare. Barbie Girl fa parte ovviamente di Barbie The Album, la colonna sonora prodotta da Mark Ronson, che è stata anticipata dal singolo Dance The Night di Dua Lipa. Tante canzoni, tra cui abbiamo scelto le più significative. E abbiamo messo anche una canzone che nella colonna sonora non c'è, ma che nel film si sente benissimo...

1. Pink (Lizzo)

È una coinvolgente atmosfera soul ad aprire Barbie, e ad accompagnare il risveglio di Barbie nella sua casa dei sogni, dove tutto è rosa. E dove vediamo il famoso piede ad arco di Barbie. Ovviamente la canzone si chiama Pink, ed è affidata alla nuova superstar Lizzo. Pink è un trascinante pezzo soul, che ricorda alcune delle cose che faceva Aretha Franklin - e anche altri artisti soul - negli anni Ottanta, con la voce avvolta dai fiati. "In pink goes with everything (Oh, yeah)/Beautiful from head to toe", "Il rosa va su tutto / Bello dalla testa ai piedi" canta Lizzo in quello che è l'inizio perfetto del film.

2. Dance the Night (Dua Lipa)

E tocca alla nuova regina della disco, Dua Lipa, accompagnare Barbie in una serata danzante che sa di anni Settanta e Ottanta, tra abiti bianchi e dorati, atmosfere glitterate. È uno dei momenti chiave del film, il momento "Barbie Let's Go Party" in cui la nostra Barbie Stereotipo, che qui potrebbe essere benissimo chiamata Barbie Discoteca, balla con le sue amiche. Ma è proprio qui che il film ha la sua prima svolta e arriva quella frase "pensate mai alla morte?" che cambia tutto. La rotonda mirrorball si tramuta nella luna, con un affascinante gioco di montaggio, e la serata finisce. Dua Lipa continua sullo stile del suo album Future Nostalgia e ripropone una versione attualizzata del pop e della disco anni Settanta Ottanta: la sua Dance The Night, primo singolo uscito da questo album, è da settimane in heavy rotation in tutte le radio. E Dua Lipa appare anche nel film, nei panni di una bellissima Barbie Sirena. "Guardami ballare, ballare tutta la notte/Il mio cuore potrebbe bruciare, ma non lo vedrai sul mio viso" canta Dua Lipa, in una di quelle storie dolceamare che nelle canzoni funzionano sempre.

3.Journey To The Real World (Tame Impala)

I Tame Impala quest'anno rischiano di avere un record niente male: essere presenti in due dei maggiori incassi dell'anno. Con la loro Wings Of Time erano già nella colonna sonora di Dungeons And Dragons: L'onore dei ladri. Journey To The Real World è molto curiosa: anni Ottanta, elettronica, eterea. Ci sono le tastiere della musica anni Ottanta, c'è la forza del rock, ma i Tame Impala, ancora una volta, riescono ad essere lievi, a comunicare spensieratezza, e a donare leggerezza a un genere che in teoria è il contrario. Un ossimoro? No, semplicemente sono i Tame Impala. La canzone arriva in un altro momento chiave del film, quello in cui Barbie e Ken passano dall'altra parte, verso il mondo reale. E infatti, didascalicamente, la canzone significa proprio questo: viaggio verso il mondo reale. Ma il montaggio del film mostra tutto quello che di irreale può esserci nel viaggio: la macchina, il camper, il razzo spaziale: tutti i mezzi giocattolo, più plasticosi che mai, di Barbie entrano in scena.

4. I'm Just Ken (Ryan Gosling)

È la canzone che canta Ryan Gosling nei panni di Ken. È un momento chiave del film, un vero e proprio numero da musical in cui balla e canta. È un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, una di quelle canzoni da musical, che inizia piano, con il suono di un pianoforte, ed esplode in un momento rock sinfonico ed enfatico. Da musical, ma anche da rock fm americano anni Ottanta, e poi ancora in un suono più sintetico che sembra uscito da Flashdance. Anche la scena, per un attimo, si astrae dal mondo di Barbie, e diventa il palco di un musical anni Ottanta. Gosling domina la scena, è enfatico, ridicolo e drammatico allo stesso tempo. E non è da tutti. Struggente, e divertentissimo, il testo. "Sono solo Ken/Dove io vedo amore lei vede un amico".

5. What Was I Made For? (Billie Eilish)

Un'altra canzone scritta appositamente per il film è quella di Billie Eilish, What Was I Made For, uscita come singolo, con un video diretto dalla stessa artista. È una canzone che coglie il senso del film. "Think I forgot/How to be happy/Something I'm not/But something I can be/Something I wait for/Something I'm made for/Something I'm made for" ("Penso di aver dimenticato/come essere felice/Qualcosa che non sono/ma qualcosa che posso essere/Qualcosa che aspetto/Qualcosa per cui sono fatta/Qualcosa per cui sono fatta"). What Was I Made For? è stata composta assieme al fratello Finneas, che ha prodotto la traccia nel loro studio in casa a Los Angeles. È una nuova collaborazione di Billie con il mondo del cinema, dopo il Premio Oscar per la miglior canzone originale vinto con la pellicola 007 - No Time To Die. Come quel brano che apriva l'ultimo film di James Bond, La canzone di Billie Eilish è intensa, eterea, leggera come una piuma e allo stesso tempo intensa. Una semplice base di piano e tastiere, e la voce della cantante che si staglia altissima, angelica. Per un film come Barbie, un momento davvero notevole.

6. Speed Drive (Charli XCX)

C'è anche Charli XCX nella colonna sonora di Barbie, con quel suo mix unico di punk rock edulcorato ed elettronica da anni Ottanta. La sua Speed Drive è particolarissima: un beat velocissimo è unito a una melodia sostenuta da quello che sembra un suono delle vecchie tastierine Casio. Tastierine giocattolo, canzone giocattolo per un film giocattolo. "Ah-ah, Barbie/sei così bella/sei così bella che mi fai impazzire/Salta sul sedile del guidatore/e mettilo in velocità" recita il testo. E Charlie XCX in questo film ci sta benissimo. Potrebbe essere la nostra Barbie Electro-Punk...

7. Spice Up Your Life (Spice Girls)

Non è nella colonna sonora ufficiale, ma nel film si sente e noi ve la segnaliamo. A un certo punto di Barbie arriva Spice Up Your Life, una delle canzoni più famose delle Spice Girls. Ricordate? Erano come le Barbie, nel senso che ognuna aveva la sua caratteristica: Baby Spice, Sporty Spice, Scary Spice, Posh Spice e Ginger Spice. Mettete Barbie al posto di Spice e avrete una collezione di diversi tipi di femminilità. Spice Up Your Life arriva nel momento in cui Barbie Stereotipo (Margot Robbie) va a casa di Barbie Stramba, e conosce la sua storia. è una di quelle Barbie a cui qualche bambina ha inferto qualche sofferenza, giocando a tagliarle i capelli e dipingerle la faccia con i pennarelli. Nel flashback che ci racconta tutto questo ecco la canzone delle Spice Girls. Non è un caso che siano nel film. Margot Robbie ha dichiarato di aver amato molto la band. "Le Spice Girls hanno cambiato tutto, e hanno dettato la mia versione della cosiddetta seconda ondata di femminismo" ha detto l'attrice. "Pensavo: Wow, hanno quei vestitini luccicanti e quei reggiseni col push-up, ma quello che gli importa è solo la loro gang tutta al femminile. Ne voglio una anch'io". Le Spice Girls, tra l'altro, hanno ispirato una linea di bambole. Ma non prodotte dalla Mattel...

8. Barbie World (Nicki Minaj & Ice Spice with Aqua )

"I'm a Barbie Girl in a Barbie World, Life in plastic is fantastic". La aspettavamo per tutto il film. E anche qui Margot Robbie ha spinto per averla nella colonna sonora. E finalmente è arrivata su degli esilaranti titoli di coda in cui Mattel mette in scena tutti i prodotti, buoni o cattivi, della storia. Dal primo Ken (he's a doll), alla bruna Teresa, fino a due versioni incredibili di Skipper, Skipper Babysitter e Skipper Growing Up, fino a un'assurda Barbie Videogirl. Barbie Girl, che non può mancare in un film come questo, è chiaramente riletta, e la cover spetta alle star dell'hip-hop Nicki Minaj & Ice Spice: beat potenti, e un continuo rappare sopra la base, che è il cantato originale della canzone degli Aqua. Che in questo modo, però, appare continuamente in secondo piano, quasi nascosta. Una scelta abbastanza incomprensibile. La canzone è molto conosciuta, ed è un collegamento naturale con Barbie. Avrebbe meritato di essere valorizzata di più: l'avremmo ascoltata volentieri in un arrangiamento più lento, che ne avesse messo in evidenza la melodia e le parole, che non sono affatto banali. "Puoi spazzolarmi i capelli, spogliarmi ovunque/Immaginazione, la vita è una tua creazione/Sono una bimba bionda in un mondo fantastico/ Vestimi, rendilo stretto, sono la tua bambola".

Ecco la tracklist di Barbie - The Album:

LIZZO - Pink Dua Lipa - Dance the Night Nicki Minaj & Ice Spice - Barbie World (with Aqua) Charli XCX - Speed Drive Karol G - WATATI (feat. Aldo Ranks) Sam Smith - Man I Am Tame Impala - Journey To The Real World Ryan Gosling - I'm Just Ken Dominic Fike - Hey Blondie HAIM - Home Billie Eilish - What Was I Made For? The Kid LAROI - Forever & Again Khalid - Silver Platter PinkPantheress - Angel GAYLE - butterflies Ava Max - Choose Your Fighter FIFTY FIFTY ft. Kaliii - Barbie Dreams