Avvocato Ligas, la recensione: Luca Argentero in una serie dal piglio internazionale

In tv, in narrativa, nelle storie in generale, non abbiamo bisogno di eroi. Non sempre, almeno. Di qualcuno fuori dal comune, che possa colpire per le sue capacità e comportarsi come forse faremmo noi: con l'opportunismo e l'onestà intellettuale di essere se stessi nel bene e soprattutto nel male. Questo abbiamo visto nell'Avvocato Ligas di Luca Argentero, nuova serie Sky Original pronta al debutto dal 6 marzo, per un protagonista che non si vergogna di sostenere che "la giustizia la lascio a chi si sente all'altezza."

Luca Argentero col regista Fabio Paladini sul set di Avvocato Ligas

Ecco, Ligas conosce le proprie abilità intuitive, sa di poter vendere l'innocenza dei suoi assistiti a qualunque giudice, ma conosce anche i propri fallaci limiti. Non è un caso che sottolinei come "siamo esseri umani, sbagliamo, facciamo errori" e ribadisca che per questo motivo si sente più a suo agio dalla parte di chi difende che da quella di chi giudica."_ Questo il cuore del protagonista del primo Legal Drama di Sky, al debutto in tv e in streaming solo su NOW.

Un momento difficile per Ligas

Quando incontriamo Lorenzo Ligas, non è un buon momento per l'avvocato: il difficile rapporto con la ex e la figlia, il licenziamento dal prestigioso studio per cui lavora, perché banalmente ha superato una volta di troppo i limiti tra dovere e piacere, la necessità di tornare ai vertici della sua professione.

Perché è un dato che si tratti di un penalista geniale, seppur controverso e imprevedibile, uomo affascinante che molti ammirano, ma che fa storcere anche il naso.

Barbara Chichiarelli è il PM Anna Maria Pastori nella serie Sky

E per tornare a dettare i tempi della sua professione, inizia ad accettare i casi più complessi e senza speranza, quelli da cui molti scappano ma in cui vede la possibilità di un riscatto.

Casi che segue senza un vero e proprio studio, ma con un valido aiuto: la giovane praticante Marta, piena di ideali e ancora non corrotta dalla professione. Una con un'idea decisa in mente: tutti meritano una difesa perché innocenti fino a prova contraria.

Il mondo attorno all'Avvocato Ligas

Luca Argentero fa suo il personaggio, gli dono carisma e faccia tosta, la prontezza nella risposta e l'imprevedibilità di pensiero che lo rende unico. Quell'approccio da rocker che conosce le regole ma è anche pronto a crearsene di proprie per arrivare senza intoppi alla meta che si è prefissato.

E funziona il contraltare con la praticante Marta Carati, ingenua e ancora pura nel suo ideale di giustizia, nell'ottima resa di Marina Occhionero. Funzionano come singoli, ma anche come coppia di opposti su schermo, in un equilibrio trovato subito e da poter far evolvere oltre i sei episodi della prima stagione.

Marina Occhionero è Marta Carati nella serie Sky

Accanto a loro gli autori tratteggiano altre figure che hanno inevitabilmente meno spazio, ma che si fanno notare. Su tutti Flavio Furno, che dà volta a Paolo, il miglior amico di Ligas, e che ritroviamo con grande piacere a breve distanza dal suo ruolo in Gomorra - Le origini.

Ma non si possono non nominare anche Gaia Messerklinger che porta su schermo Patrizia Roncella, ex moglie del protagonista, e Barbara Chichiarelli che incarna la sua rivale in quanto pubblico ministero. Figure di contorno che contribuiscono a creare quel quadro di grigia freddezza che è la Milano in cui si muovono i casi di Avvocato Ligas e che subiscono l'influenza di un personaggio che "alla lunga è veleno".

Tutti i casi di Ligas

Un lavoro di scrittura che parte dai personaggi e dal background, ma si riflette anche nella composizione dei casi, che sono ben delineati e approfonditi pur col poco tempo di un episodio a disposizione degli autori. Nell'adattare il personaggio letterario scritto da Gianluca Ferraris, e il romanzo "Un caso complicato per l'avvocato Ligas", si è scelto infatti di non sviluppare un unico caso e un unico processo per tutta la stagione, ma seguire un'impostazione da procedurale puro, dedicando i primi due episodi a una prima indagine e poi uno per ciascuno dei successivi quattro.

Luca Argentero è l'Avvocato Ligas

Una scelta sensata e sicuramente ragionata per il tipo di serie che Avvocato Ligas vuole essere e il tipo di pubblico che vuole raggiungere, ma che ci fa chiedere quanto di più profondo e ricco si sarebbe potuto fare dedicando tutta la stagione e un unico grande e complesso processo, magari con altri minori a supporto.

Chissà che non sarà così in eventuali stagioni future, quando gli spettatori conosceranno già i protagonisti di questa storia e saranno pronti a seguirlo in un viaggio più articolato e complesso. Noi saremmo pronti a farlo!