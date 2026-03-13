Avvocato Ligas stasera su Sky e NOW: nel terzo episodio un caso (quasi) impossibile per Argentero

Arrivato una settimana fa su Sky, salutato con ottimi ascolti, l'Avvocato Ligas di Luca Argentero, nel terzo episodio di stasera, sarà alle prese con un caso che sarebbe impossibile per chiunque

Un nuovo caso è all'orizzonte per l'Avvocato Ligas, il nuovo "eroe" del venerdì sera per il pubblico di Sky, ma i vecchi guai non sono certo scomparsi con uno schiocco di dita. Infatti, nel terzo episodio, in onda stasera su Sky Cinema Stories e Sky Atlantic (anche in streaming su NOW e sempre disponibile on demand su SkyGo), l'affascinante legale interpretato da Luca Argentero dovrà ancora una volta fare i conti con l'ex socio.

Avvocato Ligas: la trama dell'episodio di venerdì 13 marzo

Flavio Furno con Luca Argentero in una scena di Avvocato Ligas

Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e, come evidente già nei primi episodi della serie (disponibili da venerdì scorso), ma con una vita privata turbolenta. Come se non bastasse, è stato licenziato dal prestigioso studio legale in cui ha lavorato per anni perchè ancora una volta ha superato dei limiti considerati sacri.

E così lo ritroviamo all'inizio del terzo episodio ancora costretto a fare i conti con Michele Petrello, suo ex capo e socio, che non vuole riconoscergli la liquidazione che gli spetterebbe.

Nel frattempo Ligas non può certo permettersi di rimanere con le mani in mano. Alla ricerca di nuovi clienti, l'avvocato e Marta si imbattono in quello che sembra un caso perso in partenza: la difesa di un bodybuilder dalla mascolinità tossica.

E a proposito della giovane praticante di Ligas: per quanto tempo ancora riuscirà a gestire la relazione clandestina con Emilio, suo ex docente universitario?

L'Avvocato Ligas piace al pubblico: gli ascolti della prima settimana

Quello con Luca Argentero nei panni del geniale penalista assai scorretto è in effetti un esperimento per Sky: Avvocato Ligas è infatti il primo legal drama originale per la piattaforma TV.

Un "rischio" che per il momento ha premiato e a dirlo sono naturalmente gli ascolti.

I primi due episodi della serie con Luca Argentero hanno, infatti, fin qui cumulato quasi 1 milione di spettatori medi (971.500, per la precisione - 1.020.000 il primo, 923.000 il secondo), dato che fa della serie il quarto miglior debutto per un titolo originale Sky dal 2021. Da record la permanenza addirittura al 73%, seconda solo a quella della stagione finale di Gomorra - La serie.

Non solo Argentero: il cast di Avvocato Ligas

Nel cast, insieme a Luca Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero "rivale" di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l'ex moglie di Ligas, Patrizia, e Paolo, migliore amico di Ligas.

Tratta dal romanzo "Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti" di Gianluca Ferraris, la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures. Diretta da Fabio Paladini, è scritta da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

La serie va in onda su Sky e NOW con un nuovo episodio a settimana fino al 3 aprile. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.