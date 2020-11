Ecco le trasformazioni più estreme della storia del cinema: 15 pellicole in cui attori e attrici hanno dovuto rivoluzionare completamente il proprio fisico per entrare nella parte.

Un irriconoscibile Christian Bale ne L'uomo senza sonno (2004)

Il mestiere dell'attore è molto più difficile di quello che potrebbe sembrare. Soprattutto quando, per riuscire a entrare nei panni del protagonista di un determinato film, non è sufficiente un semplice taglio di capelli ma si rivela necessario rivoluzionare completamente il proprio aspetto fisico. Per molti attori o attrici, entrare psicologicamente nel personaggio da interpretare è, infatti, solo una piccola parte del lavoro; a volte c'è bisogno di qualcosa di più radicale in grado di sconvolgere e rimanere impresso nella mente dello spettatore.

Assistiamo, così, a dimagrimenti estremi o ad aumenti di peso in tempi record, frutto di sacrifici, rinunce o allenamenti disumani. Ma anche a lunghissime e stancanti sessioni di make up. Parlando di trasformazioni vengono subito in mente interpreti come Christian Bale, Matthew McConaughey o Charlize Theron ma queste sono solo alcune delle star che hanno totalmente stravolto il proprio corpo per prendere parte a una pellicola. Per scoprire chi sono gli altri, abbiamo compilato una lista delle 15 trasformazioni più estreme degli attori della storia del cinema.

1. Matthew McCounaghey - Dallas Buyers Club (2013)

Dallas Buyers Club: Matthew McConaughey protagonista del film nei panni di Ron Woodroof

Non potevamo che iniziare la nostra lista delle trasformazioni più estreme della storia del cinema con quella messa in atto da Matthew McConaughey per Dallas Buyer Club. In questa pellicola del 2013 diretta da Jean-Marc Vallée, l'attore veste i panni del texano Ron Woodroof, un malato di HIV che inizia a importare nel paese medicinali non approvati per aiutare altri sieropositivi. Il ruolo, che gli è valso anche un premio Oscar al miglior attore protagonista, è costato a McConaughey uno sforzo immenso: l'attore ha, infatti, perso ben 20 kg, passando dai suoi 85 kg a soli 63 kg e dimagrendo circa 2 kg a settimana per diversi mesi.

2. Charlize Theron - Monster (2003)

Charlize Theron in Monster

Charlize Theron è l'irriconoscibile protagonista di Monster, film che vede la splendida attrice nei panni della serial killer Aileen Wuornos. Per interpretare la pluriomicida statunitense, la Theron è ingrassata ben 22 kg oltre a essersi dovuta sottoporre a lunghissime sessioni di trucco per eliminare dal suo volto anche la minima traccia di fascino. La sua incredibile trasformazione è valsa alla talentosa e versatile interprete l'Oscar alla miglior attrice protagonista.

3. Chris Hemsworth - Thor (2011)

Il muscoloso Chris Hemsworth in una sequenza del film Thor

Per vestire i divini panni di Thor nell'omonimo film del 2011, Chris Hemsworth si è dovuto sottoporre a un durissimo lavoro, supportato dall'ex Navy SEAL Duffy Gaver, anche conosciuto come il personal trainer dei supereroi. Hemsworth è riuscito a ottenere il fisico da dio del tuono grazie a un allenamento di circa 90 minuti al giorno, cinque giorni su sette, ponendo particolare attenzione alle braccia e alle spalle. Il risultato sono quei 9 kg di muscoli in più che abbiamo potuto apprezzare nel film di Kenneth Branagh.

4. Gary Oldman - L'ora più buia (2017)

Gary Oldman è Churchill in Darkest Hour

Il trucco c'è e si vede nel film L'ora più buia di Joe Wright, pellicola per la quale Gary Oldman si è dovuto affidare alle esperte mani dei make up artist cinematografici. Lo stesso attore ha dichiarato di essersi rifiutato di ingrassare 20 kg per vestire i panni di Winston Churchill, preferendo le lunghissime sessioni di trucco giornaliere. Vista la somiglianza con l'originale e il premio Oscar al miglior attore, non possiamo che essere d'accordo con lui.

5. Renée Zellweger - Il diario di Bridget Jones (2001)

Il diario di Bridget Jones: Renee Zellweger, Colin Firth e i maglioni natalizi

Renée Zellweger è dovuta ingrassare ben 14 kg per interpretare la goffa e iconica trentenne londinese nel film Il diario di Bridget Jones e nel suo sequel Che pasticcio, Bridget Jones!. Le 4000 calorie giornaliere ingurgitate sono valse all'attrice una nomination al premio Oscar come miglior interprete e la consacrazione nello star system hollywoodiano.

6. Michael Fassbender - Hunger (2008)

Michael Fassbender in cella in una scena di Hunger

Un'altra incredibile perdita di peso è toccata a Michael Fassbender per trasformarsi nel protagonista di Hunger, pellicola del 2008 per la regia di Steve McQueen. Nel film l'attore veste i panni di Bobby Sands, giovane membro dell'IRA morto dopo 66 giorni di sciopero della fame in prigione; per il ruolo Fassbender è dovuto dimagrire una ventina di chili. Il segreto della sua incredibile "linea"? Meno di mille calorie al giorno e lunghe sessioni di yoga e camminata.

7. Christian Bale - L'uomo senza sonno (2004)

Un irriconoscibile Christian Bale ne L'uomo senza sonno

Quella compiuta da Christian Bale in L'uomo senza sonno di Brad Anderson è forse una delle trasformazioni più estreme della storia del cinema. Per interpretare Trevor, un operaio ormai allo stremo delle forze a causa di una grave insonnia, l'attore ha dovuto perdere quasi 30 kg, arrivando a pesarne solo 54. Per riuscire in questa impresa in soli 4 mesi, Bale si è sottoposto a una dieta rigidissima: 260 calorie al giorno, corrispondenti a una scatoletta di tonno e una mela. E, ovviamente, a un numero imprecisato di sigarette.

8. Robert De Niro - Toro scatenato (1980)

Robert De Niro in Toro scatenato

L'interpretazione del pugile Jake La Motta in Toro scatenato è valso a Robert De Niro il premio Oscar per il miglior attore protagonista. Riconoscimento assolutamente meritato considerando il fatto che, per entrare nella parte, l'attore ha dovuto prendere 27 kg a suon di lauti banchetti. Non solo, De Niro si è dovuto anche allenare moltissimo, partecipando a tre incontri di boxe (e vincendone due).

9. Chris Pratt - Guardiani della Galassia (2014)

Guardians of the Galaxy: Chris Pratt a torso nudo

Duffy Gaver ha aiutato anche Chris Pratt a raggiungere il peso forma per il film Guardiani della Galassia, confermandosi, così, il più richiesto personal trainer dei supereroi. Per interpretare Star Lord, l'attore statunitense ha dovuto perdere ben 30 kg in soli sei mesi, allenandosi quattro ore al giorno e sottoponendosi a una dieta costituita soprattutto da liquidi. Questa massiccia perdita di peso è giovata molto alla carriera di Pratt che prima era considerato un po' sovrappeso rispetto agli standard di Hollywood.

10. Edward Norton - American History X (1998)

Edward Norton in un'immagine di American History X

Per il ruolo dello skinhead neonazista appena uscito di prigione in American History X, Edward Norton ha dovuto accumulare ben 14 kg di massa muscolare. Questo nonostante inizialmente l'attore non volesse prendere parte al film in quanto non si sentiva adeguato al ruolo. Fortunatamente ha cambiato idea.

11. Demi Moore - Soldato Jane (1997)

Soldato Jane: una scena del film

Per vestire i panni del tenente Jordan "Jane" O'Neil nel film di Ridley Scott Soldato Jane, Demi Moore ha dovuto affrontare dei veri addestramenti dei Navy SEAL. E non solo: l'attrice si è dovuta anche rasare i capelli a zero per dar vita a una delle scene madri del film, regalandoci una grande prova attoriale.

12. Tom Hanks - Cast Away (2000)

Cast Away: Tom Hanks in una scena del film

Cast Away rappresenta la seconda fortunata collaborazione (dopo Forrest Gump) tra il regista Robert Zemeckis e Tom Hanks. Per vestire (anzi, svestire) i panni di Chuck Noland, dirigente operativo della FedEx naufragato su un'isola deserta, l'attore ha dovuto perdere 23 kg, allenandosi intensamente per ben 4 ore al giorno. E bevendo tanta acqua di cocco, ovviamente.

13. Hilary Swank - Million Dollar Baby (2004)

Clint Eastwood con Hilary Swank in una scena di Million Dollar Baby

Million Dollar Baby è il capolavoro di Clint Eastwood che che è valso a Hilary Swank il premio Oscar alla miglior attrice protagonista. Per interpretare Maggie Fitzgerald, una cameriera di 32 anni con l'obiettivo di diventare un pugile professionista, l'attrice si è dovuta sottoporre a un fittissimo programma di allenamento della durata di dodici settimane. Il duro lavoro ha, però, ripagato l'attrice con quasi 9 kg di massa muscolare.

14. Joaquin Phoenix - Joker (2019)

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Con il film Joker di Todd Phillips, Joaquin Phoenix ci ha sicuramente regalato una delle interpretazioni più intense degli ultimi anni. Non a caso il ruolo del celebre personaggio dei DC Comics gli è valso un meritatissimo premio Oscar al miglior attore. Per vestire i panni del clown squilibrato, Phoenix è dimagrito circa 25 kg, in modo da apparire ancora più folle e malato e da poter eseguire quei movimenti sinuosi tipici del personaggio.

15. Alessandro Borghi - Sulla mia pelle (2018)

Sulla mia pelle: un primo piano di Alessandro Borghi

Concludiamo la nostra lista delle trasformazioni più estreme degli attori della storia del cinema con una pellicola italiana: Sulla mia pelle di Alessio Cremonini. Per interpretare Stefano Cucchi, Alessandro Borghi si è sottoposto a un dimagrimento forzato, arrivando a perdere 18 kg in poche settimane. La dieta seguita dall'attore, messa a punto da una nutrizionista, prevedeva per lo più 40 grammi di lenticchie rosse decorticate a pasto.