Angus Cloud: la causa della morte dell'attore, una settimana dopo suo padre

Come nella più classica delle favole di Hollywood, Angus Cloud era stato notato dall'agente di casting Eléonore Hendricks mentre lavorava in un ristorante di Brooklyn: è così che ha ottenuto il ruolo di Fezco O'Neillm, detto Fez, in Euphoria, serie HBO che ha trasformato in star molti dei suoi protagonisti, da Zendaya a Sydney Sweeney e Jacob Elordi. Il suo personaggio, uno spacciatore legatissimo alla protagonista Rue, è uno dei preferiti dal pubblico.

Euphoria: Zendaya e Hunter Schafer in una scena della serie

Nato a Oakland il 10 luglio 1998, Angus Cloud è morto il 31 luglio 2023, a soli 25 anni. Il suo vero nome è Conor Angus Cloud Hicke e, benché fosse nato in California, gran parte della sua famiglia si trova in Irlanda, dove, prima di essere scelto per entrare a far parte del cast di Euphoria, aveva pensato di trasferirsi.

La causa della morte di Angus Cloud sarebbe legata a un'overdose. Come rivelato da TMZ, l'attore è stato ritrovato senza polso a Oakland. A chiamare l'ambulanza è stata sua madre, ma, all'arrivo, non c'è stato più nulla da fare. Fonti vicine a Cloud hanno testimoniato come la morte del padre, avvenuta una settimana prima, lo avesse scosso al punto da avere pensieri suicidi. Lui e la sua famiglia erano appena tornati dall'Irlanda, dove il padre è stato sepolto.

L'annuncio della famiglia

Il comunicato della morte di Angus Cloud spiega: "Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in così tanti modi. La scorsa settimana ha sepolto suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo insieme a suo padre, che era il suo miglior amico".

Euphoria 2: un'immagine di Angus Cloud

L'annuncio della famiglia aggiunge: "Angus ha parlato apertamente della sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua morte possa ricordare agli altri che non sono soli e non dovrebbero lottare restando nel proprio silenzio".

"Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo senso dell'umorismo, per la sua risata e per il suo amore nei confronti di tutti. Chiediamo che venga rispettata la nostra privacy mentre stiamo ancora affrontando questa perdita devastante".

Il comunicato di HBO

Anche HBO ha diffuso un comunicato, che dice: "Siamo incredibilmente rattristati nell'apprendere la notizia della morte di Angus Cloud. Era una parte amata e immensamente talentosa della nostra famiglia. Facciamo le più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia durante questo momento difficile".

Angus Cloud: il ricordo dei colleghi

Euphoria: una scena dello speciale Parte Uno: Rue

Anche tanti colleghi hanno condiviso un ricordo di Angus Cloud. Tra loro Sam Levinson, creatore e regista della serie Euphoria, che dice: "Non c'era nessuno come Angus. Era troppo speciale, troppo talentoso e decisamente troppo giovane per lasciarci così presto. Ha avuto difficoltà, come molti di noi, con la dipendenza e la depressione. Spero che sapesse quanti cuori ha toccato. Gli volevo bene. Gliene vorrò sempre. Che riposi in pace e che Dio benedica la sua famiglia".

Storm Reid, che interpreta Gia, la sorella di Rue, il personaggio di Zendaya, ha condiviso sui suoi social un video con Angus, accompagnato dalla scritta: "Le lacrime non si fermano".

Il musicista e premio Oscar Questlove ha postato una foto dell'attore accompagnata dalla frase: "Fez era il centro spirituale di Euphoria e decisamente il mio personaggio preferito della serie. Amore alla sua famiglia e a chi lo conosceva".