Blood of Zeus 2, la recensione: l'epopea di animare (ancora) i miti greci

Torna su Netflix la serie animata ispirata alla mitologia greca: la seconda stagione di Blood of Zeus nasce sotto il segno della guerra e della vendetta. Come prosegue la storia di Heron? Scopritelo con la nostra recensione.

Inchinatevi di fronte a Zeus e alla sua stirpe: Blood of Zeus, l'acclamata serie anime di Netflix, è tornata con la sua seconda stagione. Ma qualcuno non è più disposto a seguire ancora le spietate regole della mitologia greca. Nel vasto universo reinterpretato da Charley e Vlas Parlapanides, trovano spazio nuovi personaggi, nuovi intrighi e tradimenti nella trama già tortuosa tracciata nel corso della prima stagione.

Un'immagine tratta dalla serie animata Netflix

Dopo il suo debutto tre anni fa, in cui Blood of Zeus si è fatta notare per la sua animazione di pregio, resa grazie al prestigioso studio Powerhouse Animation, che ha portato sul piccolo schermo Castlevania, come si presenta questa nuova stagione? Riuscirà a mantenere il suo posto nel Monte dell'Olimpo dell'animazione occidentale?

Anche gli dei sanguinano

Ancora una volta, Blood of Zeus sonda il cuore della mitologia greca, scava e rimescola nella teogonia classica attingendo con grande consapevolezza e maestria, donandole una narrazione moderna e coinvolgente. La seconda stagione approfondisce ulteriormente quanto già trattato coi suoi personaggi: ritroviamo l'arco di Heron, il figlio illegittimo di Zeus, alle prese con la sua vendetta e il suo scopo nella vita. Ritroviamo anche Seraphim, suo fratellastro principe demoniaco. Ma si aggiungono altri personaggi, che assumono un ruolo sempre più importante. Primo tra tutti, Hades.

Blood of Zeus, la recensione: i miti greci incontrano l'horror nella nuova serie animata di Netflix

Nel corso degli otto episodi, si scoprirà la storia del Dio degli Inferi e della sua amata Persefone. Mentre la nuova stagione si apre su un mondo diviso e in tumulto, dopo la morte tragica di Zeus durante la battaglia finale della stagione precedente, si delinea come e perché Hades sia sempre più coinvolto nella lotta per il dominio di Olympus.

Un'immagine di Blood of Zeus 2

Questo evento ha rivoluzionato l'intero ordine degli Dei greci, un fatto senza precedenti, e chi se non colui che regna sulle anime dei morti può trarre vantaggio da un massacro simile?

La morte per lui può soltanto essere l'inizio di qualcosa di nuovo, come un'alleanza, un'occasione. O la possibilità di vendicarsi.

Animazione epica o Epica animata?

La seconda stagione di Blood of Zeus continua a esplorare e approfondire gli intrighi politici e le alleanze mutevoli degli Dei dell'Olimpo e degli esseri umani, intrappolati nelle loro contese. Ciò che ha caratterizzato e reso davvero spettacolare questo titolo sono le sue animazioni e le scene di combattimento, che catturano l'epicità delle leggende greche. Non è da meno questa nuova stagione, anche se spesso pecca di continuità e omogeneità nella sua realizzazione.

Hades nella seconda stagione

Talvolta, soprattutto nei paesaggi, negli scenari che fanno da sfondo alla storia e nelle relative transizioni, l'animazione pecca di quei dettagli e della cura che invece continua ad esserci nella resa cromatica e nei tratti dei personaggi. Anche il ritmo di sviluppo dei personaggi pecca di mortale superficialità: la narrazione affrettata e frammentaria, soprattutto nelle prime fasi della storia, fa risultare spesso difficile seguire il racconto con la giusta empatia. E il finale, sebbene carico di tensione e pathos, lascia molte domande senza risposta e promette una terza stagione che sembra ancora lontana.

Cantami, o Diva

Non è solo l'aspetto visivo da lodare in Blood of Zeus. Nota assolutamente di pregio di questa seconda stagione è anche l'essere arricchita da una colonna sonora epica e coinvolgente, che accompagna perfettamente le emozioni e l'azione sullo schermo. Dai toni solenni delle scene di battaglia alla melodia malinconica dei momenti più intimi, la musica, opera di Paul Edward-Francis, è un elemento fondamentale che contribuisce a creare l'atmosfera avvincente della serie.

I personaggi della seconda stagione della serie Netflix

Altro aspetto che rendeva vincente la prima stagione di Blood of Zeus era la resa umana del divino: Zeus scatena una guerra per le sue voglie irrefrenabili, sua moglie, Era, è accecata dalla gelosia come una qualsiasi moglie tradita. Ora apprendiamo come l'amore e altri sentimenti decisamente mortali possano influenzare altre divinità e tutto ciò restituisce fedelmente il concetto intrinseco della mitologia greca, ovvero l'imperfezione insita anche nella perfezione degli Dei, l'ingiustizia che convive con la nobiltà, la bellezza dentro all'orrore.

Un pantheon che rimarrà nel sangue (di Zeus)

Non riescono a vincere la sua battaglia contro la prima stagione questi nuovi episodi di Blood of Zeus: Con la sua combinazione unica di mitologia, azione, horror e dramma, questa serie ha catturato sicuramente l'immaginazione del pubblico e continua a tenere i comuni mortali avvinghiati ai miti greci. Ma per chi si aspettava di più, toccherà pregare e aspettare.

D'altronde i creatori Charley Parlapanides e Vlas Parlapanides hanno dichiarato di avere un piano quinquennale per Blood of Zeus e la terza stagione, che deve ancora essere confermata da Netflix, promette molto più del semplice sangue di Zeus sulle mani dei Titani. C'è il potenziale per la morte totale, la rovina e la distruzione delle divinità. Forse vale la pene continuare questo viaggio.