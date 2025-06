Ana De Armas: "Tom Cruise è un sostenitore di ogni film, vuole davvero che il pubblico vada al cinema"

Ana De Armas loda il divo con cui si prepara a girare un nuovo action movie, descrivendo la sua passione per il cinema e il suo impegno totalizzante per sostenere l'industria.

Ana de Armas è tornata a lodare l'impegno di Tom Cruise per sostenere il cinema. L'occasione l'ha fornita la premiere di Ballerina ospitata dal TLC Chinese Theatre di Hollywood, dove la star del film ha riconosciuto pubblicamente il sostegno di Tom Cruise al film.

"Sapete, lui sostiene ogni film", ha detto a Variety. "Vuole davvero che l'industria e il cinema vadano bene e che la gente vada al cinema. Stiamo lavorando insieme, quindi ha visto Ballerina e gli è piaciuto molto. Ha adorato i film di John Wick."

L'attrice ha proseguito ammettendo: "È davvero speciale che qualcuno come lui sostenga Ballerina. È davvero speciale avere altri attori che si sostengono a vicenda. Possiamo fare bene tutti insieme".

Ana De Armas in Ballerina

Tom Cruise è un fan del franchise di John Wick

Star poliedrica e capace di stupire in tutto ciò che fa, Tom Cruise ha trovato il tempo di sostenere l'uscita di Ballerina, nei cinema italiani a partire dal 12 giugno, durante il tour promozionale di Mission: Impossible - The Final Reckoning.

"John Wick, adoro il franchise, gli interpreti e il team creativo" ha dichiarato ad AP. "So quanta fatica serva per creare questo tipo di storie, lo faccio anche io. E ora che sta per uscire Ballerina con Ana, vedrete quanto sia eccezionale".

Come anticipato, gli eventi di Ballerina si collocano temporalmente tra il terzo e il quarto film di John Wick e si concentrano sul personaggio di Ana de Armas, un'assassina addestrata secondo le tradizioni dell'organizzazione Ruska Roma che decide di vendicarsi dopo la morte del padre.

De Armas ha parlato dell'intenso lavoro di stuntman svolto in questo film pieno d'azione. "Mi faceva male tutto", ha confessato. "Le mani, le unghie rotte, lividi ovunque, il collo. Ma è stato davvero molto divertente."