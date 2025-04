Amanda Peet e Your Friends and Neighbors: "I ricchi americani sono sempre più ricchi. Ma anche più disperati"

Amanda Peet scoppia a ridere dopo averle chiesto cosa pensa degli uomini ricchi americani. Una domanda tutt'altro che casuale, con una risposta implicita, avallata da una splendida risata. Perché la serie di cui è co-protagonista, Your Friends and Neighbors, racconta proprio di questo: uno spaccato ricchissimo che vive e ragiona basandosi sullo status symbol. Lo show, disponibile in streaming su Apple TV+, è scritto da Jonathan Tropper e ha Jon Hamm come protagonista.

Amanda Peet e Jon Hamm

L'ex Don Draper interpreta Andrew Cooper che, dopo aver perso sua moglie (che lo ha tradito) e il lavoro, decide di mantenere intatte le apparenze rubacchiando nelle case dei facoltosi vicini. In Your Friends and Neighbors, Amanda Peet interpreta proprio Mel, l'ex moglie di Andrew. "È divertente interpretare qualcuno di mezza età, che lotta contro il panico del tempo che passa", spiega l'attrice.

Your Friends and Neighbors: intervista ad Amanda Peet

In qualche modo, il ruolo di Mel rispecchia una certa realtà. Tropper ha infatti creato un'ex moglie che non si lamenta della sua vita, piuttosto è una persona vitale e sensuale che vive al meglio una nuova fase, affiancata con un nuovo compagno (interpretato da Mark Tallman). Per certi versi, Your Friends and Neighbors racconta anche una specie di triangolo amoroso. "Penso che Jonathan Tropper volesse creare un'ex moglie non solo triste, ubriaca e senza una soddisfacente vita sessuale", racconta Amanda Peet in esclusiva a Movieplyer.it, "Anzi, voleva rappresentare una donna di mezza età divorziata che se la sta cavando bene. E lo apprezzo".

Your Friends and Neighbors, diviso in nove puntate a rilascio settimanale, è stata diretta da diversi registi. I primi due episodi sono stati firmati da un regista eccezionale come Craig Gillespie. "Con Craig ci siamo divertiti molto. Mel non doveva essere un cliché, e mi piace che le abbiano dato vita, romanticismo e tutto il resto", prosegue l'attrice.

I ricchi sempre più ricchi

Amanda Peet è Mel in Your Friends and Neighbors

L'altro spunto che arriva dalla serie Apple, riguarda il fatidico sogno americano. Un'utopia? Una realtà? Una gigantesca menzogna? "C'è un detto, in America, ossia There's no there, there (una frase idiomatica, traducibile come tutto fumo e niente arrosto, ndr). Ed è facile capire perché: tutti vogliono uno status, tutti vogliono integrarsi e mostrare il proprio status", confida la Peet. "Anche se non lo ammettono. La serie in questo è riconoscibile, anche se racconta uno spaccato di società molto alto. In molti credono che i ricchi, oggi diventano ancora più ricchi, ma anche più disperati nel voler sempre qualcosa in più, trattenendo il più possibile. Persone che perdono la prospettiva, diventando dipendenti dalla ricchezza. E dovremmo fermarci: non possiamo identificarci con ciò che abbiamo".

Alla fine, come detto all'inizio del nostro articolo, l'emblematica risposta dell'attrice sui ricchi americani. "Gli uomini americani ricchi di mezza età non vogliono guardarsi dentro. Sono il capitalismo sotto steroidi. La nostra serie arriva in un momento giusto, perché la gente parla di questo. Penso al protagonista, Andrew. Non capisce che non riesce a smettere di inseguire l'hype, di essere umile. Credo sia una cosa... molto maschile. E purtroppo è un ritratto perfetto".