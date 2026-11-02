All's Fair, Naomi Watts e Niecy Nash oltre la pressione lavorativa: “Bisogna trovare il giusto equilibrio”

Primo pomeriggio, Roma è nel pieno della sua splendida ottobrata. Siamo in un hotel del centro, a pochi passi da Piazza di Spagna. Lo schedule è abbastanza serrato, del resto è normale quando in mezzo ci sono nomi del genere. Mentre consumiamo l'attesa tra un caffè e un biscotto, in una room al quarto piano ci stanno aspettando Naomi Watts e Niecy Nash. Le due attrici sono arrivate nella Capitale per presentare in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma la stagione 2 di All's Fair, legal comedy sviluppata da Ryan Murphy (dal 4 novembre su Disney+ con i primi tre episodi).

All's Fair - Stagione 2: il nostro incontro con Naomi Watts e Niecy Nash

Per completezza, nella room a fianco ci sono altri due nomi di un certo calibro: Kim Kardashian e Sarah Paulson (qui trovate l'intervista). Al centro dello show, sempre più camp e colorato, l'empowerment femminile: tra battaglie civili, uguaglianza di genere e accordi prematrimoniali un gruppo di avvocate lottano per i diritti delle donne.

L'emancipazione femminile, dunque, è il filo conduttore della serie. "Ad una ragazza che sta crescendo direi di di scegliere innanzitutto se stessa ogni giorno, appena si sveglia", dichiara Niecy Nash a _Movieplayer. "Scegli te stessa, è il modo migliore per avvicinarti alla gioia è dire "no" a tutto ciò che non rispecchia questa scelta. Devi essere determinata riguardo alla vita che desideri, e poi buttarti a capofitto".

Kim Kardashian, Sarah Paulson e Naomi Watts in All's Fair 2

Per Naomi Watts, invece, è importante scoprire il proprio talento. "Mi sembra di aver sentito dire una volta: "Trova il tuo talento, dagli un nome, coltivalo e poi condividilo". E penso che le nostre protagoniste abbiano fatto questo", continua Watts. "Stanno avendo successo, ma certamente, sì, la forza di queste relazioni si riflette sia nella loro vita personale che in quella professionale. E io ho molte relazioni di questo tipo. Le donne che mi stanno a cuore mi hanno sostenuto in ogni momento della mia vita e io ho fatto lo stesso con loro".

Se All's Fair, in pieno stile Murphy, punta sulla bellezza, Naomu Watts dice: "Mi piace la natura. Mi piace stare in campagna o in spiaggia", e ancora "mi piacciono i profumi buoni. Mi piacciono le consistenze, tenere le cose tra le mani. Mi piacciono anche le città, se sono belle. Roma è una città bellissima. Parigi è una città bellissima". Dall'altra parte, Niecy Nash dice: "quando al mattino apro gli occhi e giro la testa per guardare mia moglie... Beh, credo che quella sia la cosa più bella che abbia mai visto".

Come Naomi Watts e Niecy Nash affrontano lo stress lavorativo

La serie tratta anche il tema dello stress lavorativo. In chiusura, mentre il timer consuma i secondi a disposizione, Niecy racconta: "Bisogna circondarsi da persone che capiscano la visione che hai di te stesso, perché possono muoversi solo nella direzione che tu indichi. È importante avere un team forte che comprenda la missione, e che sia in sintonia con tutto ciò che riguarda la tua vita. E quando c'è una sfida devi affrontarla a testa alta. E se ancora non funziona, probabilmente devi sostituire una persona, una situazione o un lavoro che senti non ti stia più aiutando".

Una scena della seconda stagione

Per Watts, invece, è una questione di bilanciamento. "È anche una questione di equilibrio. Ma amo il mio lavoro. Amo recitare. Mi piace. Ma c'è un altro lato della medaglia, ci sono un sacco di impegni a cui devi dedicarti. E bisogna solo assicurarsi di avere le persone giuste intorno a sé che ti aiutino a sentirti a tuo agio nel contesto in cui ti trovi. E poi anche riuscire a trovare un equilibrio tra tutto questo e la famiglia, gli amici, i momenti di svago, i viaggi. Sai, è così che funziona: non puoi limitarti a fare sempre la stessa cosa all'infinito senza mai cambiare, altrimenti impazziresti".