All’s Fair torna con una seconda stagione all'insegna di "scandali, vendette e colpi di scena"

Le battaglie legali più patinate della tv sono finalmente tornate. Ha debuttato in streaming su Disney+ la seconda stagione di All's Fair, legal comedy firmato da Ryan Murphy. I primi tre episodi saranno subito disponibili, per poi proseguire con il consueto appuntamento settimanale ogni mercoledì.

Kim Kardashian, Sarah Paulson e Naomi Watts in All's Fair 2

Presentata in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, la serie ritrova le sue carismatiche protagoniste tra i corridoi dello studio Grant, Ronson & Greene, pronte ad affrontare una nuova ondata di "drammi personali, intrighi e rivalità spietate". Questa volta, però, le fondamenta stesse dello studio rischiano di crollare a causa di una "sconvolgente rivelazione" che metterà a durissima prova amicizie storiche e farà nascere alleanze del tutto inaspettate.

All's Fair: dove eravamo rimasti?

I nuovi episodi dovranno sciogliere i tantissimi nodi rimasti in sospeso nel turbolento finale della prima stagione. Gli equilibri si erano infatti spezzati quando Allura aveva scoperto non solo il tradimento del marito Chase con la giovane stagista Milan, ma anche la gravidanza di quest'ultima.

Nel frattempo, Liberty aveva mandato all'aria le proprie nozze con Reggie a causa di misteriosi segreti finanziari, mentre Carrington decideva di unire le forze con Alberta Dome per distruggere lo studio delle sue ex colleghe. A complicare ulteriormente il quadro c'è la sorte della storica mentore Dina Standish, finita in arresto con la pesante accusa di aver ucciso l'uomo responsabile della violenza subita da Emerald.

Il ritorno di un grande cast corale

A dare volto a questo vortice di passioni e inganni torna il prestigioso cast corale che ha decretato il successo dello show: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, affiancati dalle straordinarie Sarah Paulson e Glenn Close (qui trovate l'intervista a Kim Kardashian e Sarah Paulson).

Tra le novità di questa stagione spicca l'ingresso come regular dell'attore Cauã Reymond, oltre a una ricca lista di guest star che include Denise Richards, Dorinda Medley e Margo Martindale. Con loro anche da Kathleen Garrett, Jemarcus Kilgore, Noah Fearnley, Joshua Suiter e Armani Barrett.