Jessica Chastain e James McAvoy, protagonisti di IT2: “I veri mostri oggi sono i bulli”

Intervista video a Jessica Chastain e James McAvoy, protagonisti di IT - Capitolo 2 di cui tornerebbero volentieri a girare altre scene per il supercut da 6 ore di Andy Muschietti.

It: Capitolo 2, Jessica Chastain in una scena

Non era facile trovare gli interpreti perfetti per i ruoli di Bill e Beverly da adulti (nel primo capitolo sono Jaeden Martell e Sophia Lillis), ma Andy Muschietti ce l'ha fatta: per IT - Capitolo Due, nelle sale italiane dal 5 settembre, il regista argentino ha scelto James McAvoy e sopratutto Jessica Chastain, sua amica di vecchia data dalle riprese dell'horror La Madre.

La video intervista a Jessica Chastain e James McAvoy

Andres Muschietti ce lo aveva detto in occasione del junket del primo film del 2017 e così è stato: la rossa Jessica Chastain è diventata Beverly, la ragazza per cui Ben scrive i versi "brace d'inverno i capelli tuoi, dove il mio cuore brucia". Abbiamo incontrato l'attrice e James McAvoy a Londra, dove, citando il personaggio di Bill, gli abbiamo chiesto che tipo finale preferiscono, visto che al cinema la gente predilige il lieto fine: "Nella vita reale mi piacerebbe il lieto fine! Nei film invece mi piace qualcosa di un po' più complicato" ci ha detto l'attrice sfoggiando il suo bellissimo sorriso. D'accordo McAvoy: "A volte amo un lieto fine altre uno triste, altre volte uno agrodolce è fantastico. Ci vuole il giusto finale per ogni storia." (e a proposito di finali, abbiamo parlato del confronto tra il finale di It: Capitolo 2 e quello del libro di Stephen King)

IT: Chapter 2, una scena del film con James McAvoy

Pennywise - personaggio chiave del film di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di It: Capitolo 2 - invece è ancora interpretato da Bill Skarsgård ed è sempre spaventoso. Gli adulti che vivono a Derry, città fittizia del Maine creata da Stephen King per il romanzo IT, per certi versi fanno ancora più paura del clown mangia bambini. Chi sono quindi i veri mostri oggi? Chastain non ha dubbi: "I bulli: le persone che si nutrono degli altri e cercano di rendersi più grandi e forti facendo sentire gli altri piccoli."

It: Capitolo 2, le differenze tra film e romanzo

IT e il supercut da sei ore sognato da Andy Muschietti

It: Capitolo 2 è lungo quasi tre ore, ma Muschietti sogna un supercut che unisca il primo e il secondo film della durata di sei ore, a cui aggiungere anche alcune scene. Per sua fortuna gli attori tornerebbero sul set: "Io lo farei: dipende dalle scene, ma lo farei" ci ha detto Chastain, seguita da McAvoy: "Lo farei anche io. Ho amato molto questo film, credo che Andy se la sia cavata in modo brillante: quando arrivi alla fine non ti rendi conto che sei seduto da così tanto tempo. Guarderei un montaggio di sei ore."

IT: Chapter 2, Jay Ryan, Jessica Chastain, Isaiah Mustafa, James McAvoy, James Ransone e Bill Hader in una scena del film

Infine una curiosità: Hedwig, il bambino di nove anni che è una delle tante personalità di James McAvoy in Split di M. Night Shyamalan, avrebbe paura di Pennywise o sarebbe invece il pagliaccio a dover temere lui? L'attore ci ha detto ridendo: "Hedwig sarebbe terrorizzato da Pennywise! A Patricia invece potrebbe piacere: cercherebbe di fare cose strane con lui."