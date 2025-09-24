Profilo privato: dopo l'omicidio di Charlie Kirk, Apple Tv+ rinvia l'uscita della serie con Jessica Chastain

A soli tre giorni dall'uscita della serie, che avrebbe dovuto debuttare il 26 settembre, lo streamer ha deciso per il rinvio in seguito all'omicidio di Charlie Kirk.

Stop a Profilo privato, la nuova serie interpretata da Jessica Chastain che avrebbe dovuto debuttare il 26 settembre su Apple Tv+. La piattaforma streaming ha deciso di posticipare l'uscita in seguito all'omicidio dell'atticista conservatore Charlie Kirk. Al momento la nuova data d'uscita non è stata comunicata.

"Dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di posticipare Profilo privato", ha dichiarato un portavoce di Apple TV+ a Deadline. "Apprezziamo la vostra comprensione e non vediamo l'ora di pubblicare la serie in futuro".

Lo streamer non ha reso noti i motivi del posticipo dell'ultimo minuto, appena tre giorni prima della messa in onda, ma pare che alla base della scelta vi siano il tema trattato dallo show, la prevenzione di attacchi estremisti, e alcune scene considerate potenzialmente pericolose dopo l'assassinio dell'attivista politico di destra Charlie Kirk, avvenuto il 10 settembre. La serie include, infatti, un cecchino in azione e l'attentato a un edificio governativo, oltre ad altri atti di violenza.

Jessica Chastain in una scena della serie

Profilo privato: una serie "pericolosa"?

Ideata e prodotta da Melissa James Gibson, Fifth Season e Anonymous Content, la serie racconta le gesta di un'investigatrice sotto copertura nota come The Savant (Chastain), che si infiltra in gruppi di odio online per fermare gli estremisti del suo paese prima che agiscano.

"Siamo sull'orlo di una grave violenza", dice il personaggio di Jessica Chastain nel trailer di Profilo privato, evocando un potenziale attacco della portata dell'11 settembre.

Il cast include anche Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste e la guest star Pablo Schreiber. James Badge Dale appare in un ruolo ricorrente.