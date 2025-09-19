Jessica Chastain e Octavia Spencer di nuovo insieme in una commedia natalizia

Jessica Chastain e Octavia Spencer, dopo il successo ottenuto nel 2011 da The Help, reciteranno di nuovo insieme in occasione della commedia Deck the Y'Alls.

Il progetto vedrà impegnate le due attrici e amiche anche in veste di produttrici tramite le loro Freckle Films e ORIT Entertainment.

Cosa racconterà Deck the Y'Alls

Nel cast della commedia natalizia, oltre a Jessica Chastain e Octavia Spencer, reciterà anche Wanda Sykes (Bad Moms).

La sceneggiatura di Deck the Y'Alls è stata firmata da Tracy Oliver (Girls Trip) e Stefanie Williams.

Jessica Chastain e Octavia Spencer in una scena di The Help

Al centro della trama c'è Rachel Stein (Chastain), un'esperta fornaia di New York che sembra in grado di affrontare tutto, fino al momento in cui si innamora di Beau, un gentleman del sud, e parte con destinazione Charleston per trascorrere il Natale con la sua famiglia.

La madre iperprotettiva Gladys Gibbes (Spencer), una chef celebre, metterà a dura prova Rachel e i suoi sentimenti.

Le riprese prenderanno il via il prossimo anno e la produzione sarà curata anche da Sandbox Studios, che sta già collaborando con Chastain in occasione del thriller Heartland, e Sony Music Vision.

Il prossimo progetto di Jessica Chastain

La star di The Help, prossimamente, sarà inoltre la star della serie in otto episodi intitolata The Off Weeks accanto a Ben Stiller, progetto di cui sono stati diffusi i primi dettagli pochi giorni fa. Il progetto segue le vicende di un professore di scrittura, Gus Adler, la cui vita è stata sconvolta dal divorzio.

Gus fatica a mantenere il controllo durante le sue "settimane", quando ha la custodia dei figli. Ma quando è libero si innamora pericolosamente di Stella West, una donna misteriosa il cui arrivo mette in rotta di collisione i doveri di Gus durante le settimane con i figli e le sue ambizioni durante quelle libere.