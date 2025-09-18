Ben Stiller e Jessica Chastain perdutamente innamorati nella nuova miniserie Apple TV+

Apple TV+ ha acquisito i diritti della serie limitata in otto episodi The Off Weeks, con Jessica Chastain e Ben Stiller nel ruolo di protagonisti e produttori esecutivi. Michael Showalter (The Idea of You, The Dropout) sarà il regista e produttore esecutivo insieme ad Alissa Nutting (Made For Love), che ricoprirà anche il ruolo di showrunner.

Il progetto segue le vicende di un professore di scrittura Gus Adler, la cui vita è stata sconvolta dal divorzio. Gus fatica a tenere insieme le cose durante le sue "settimane", quando ha la custodia dei figli. Ma quando è libero si innamora pericolosamente di Stella West, una donna misteriosa il cui arrivo mette in rotta di collisione i doveri di Gus durante le settimane con i figli e le sue ambizioni durante quelle libere.

Stiller e Chastain avevano già collaborato in passato al film d'animazione Madagascar 3: Ricercati in Europa, prestando le loro voci rispettivamente ad Alex, il leone, e Gia, il giaguaro. Stiller e Showalter avevano lavorato in precedenza sempre per Apple TV+ alla miniserie The Shrink Next Door.

Scissione: un'immagine dei personaggi

Stiller, Chastain e Apple TV+, squadra che vince non si cambia

Il progetto è un ampliamento della collaborazione tra Stiller e la piattaforma di streaming, che ha recentemente celebrato il successo della serie Scissione agli Emmy Awards.

La serie ha ricevuto 27 nomination e otto premi, tra cui quello per la migliore attrice protagonista a Britt Lower e quelli per il miglior attore non protagonista e la migliore attrice guest star in una serie drammatica rispettivamente a Tramell Tillman e Merritt Wever. Il prossimo progetto di Stiller sarà il documentario Stiller & Meara: Nothing is Lost.

Tra i progetti imminenti di Jessica Chastain c'è Profilo privato, una miniserie crime thriller in otto episodi prodotta sempre da Apple TV+, che debutterà il 26 settembre 2025. Chastain interpreta il ruolo principale (e ne è anche produttrice esecutiva) e la trama ruota attorno a un'investigatrice sotto copertura che si infiltra in gruppi di haters online per prevenire attacchi violenti.