5 anime per vivere un San Valentino perfetto, da My Love Story ad Arrivare a te

Questi anime, con le loro sfumature, sono perfetti per San Valentino, perché non solo raccontano storie d'amore, ma ci invitano a riflettere su cosa significhi veramente amare, partendo dall'amore verso se stessi.

La festività più temuta di tutto l'anno, altro che amore: San Valentino è quella gara fatta di Baci Perugina, candele rosse, petali di rosa e sushi scadente, tutto pur di dimostrare il vostro affetto. Ma l'amore vero si trova in ogni giorno dell'anno e a tutti coloro che sanno questa grande verità abbiamo da consigliare una serata piacevole il 14 Febbraio in compagnia di un sano anime romantico.

Yuki e Itsuomi di A Sign of Affection

Non ti preoccupare se sei single o peggio, in una relazione tossica: questi titoli sono la scelta perfetta per parlare direttamente al tuo cuore e farti capire, forse sognare, sicuramente darti uno spunto valido per una storia d'amore sincera e appassionante. Accomodati, serviti il buffet di dolci e caramelle e preparati con questi cinque anime che, per temi, narrazione e personaggi, sono la quintessenza del romanticismo e della dolcezza.

My Love Story!!

Partiamo con My Love Story!!, un anime che ha catturato il cuore di milioni di spettatori per la sua rappresentazione autentica e dolce del romanticismo adolescenziale oltre le apparenze. La serie racconta la storia di Takeo Goda, un ragazzo dall'aspetto massiccio, in alcuni casi forse "spaventoso", ma dal cuore gentile. Lui vive nello stereotipo del non riuscire a trovare l'amore per via del suo aspetto. Non si considera il tipico "ragazzo bello" ed è così convinto di ciò da aver rinunciato ad amare la ragazza che gli piace. Se non fosse che altri invece vedono le grandi doti che ha.

Una scena di My Love Story!!

Ciò che rende Takeo unico è la sua sincerità: mentre i protagonisti tradizionali delle storie d'amore spesso si affidano a comportamenti sofisticati o a gesti drammatici, Takeo conquista per la sua genuinità e per la capacità di mostrare la sua vulnerabilità, a fronte di un corpo muscoloso e potente. Sebbene sia semplice nella trama, si distingue per il suo calore e la sua onestà emotiva. In un periodo in cui il romanticismo viene spesso idealizzato, questo anime ci ricorda che l'amore vero nasce dall'accettazione di se stessi e dalla capacità di apprezzare l'unicità di ogni individuo.

My Love Story!! è disponibile su Netflix.

Fruits Basket

Un altro titolo che brilla in questo genere è Fruits Basket, che dedica persino una puntata speciale al giorno di San Valentino. Basato sul celebre manga di Natsuki Takaya, l'anime racconta la storia di Tohru Honda, una ragazza orfana che, grazie alla sua gentilezza e determinazione, riesce a cambiare la vita degli abitanti della misteriosa famiglia Soma. Questi ultimi, maledetti a trasformarsi nei dodici animali dello zodiaco cinese quando sono stressati o abbracciano persone del sesso opposto, rappresentano una metafora potente della fragilità umana e della necessità di accettare le proprie imperfezioni.

Honda di Fruits Basket

Fruits Basket è amato per la sua capacità di intrecciare dramma e leggerezza, creando un equilibrio perfetto tra momenti di commozione e scene cariche di speranza e rinnovamento. Ogni episodio è un invito a credere nella possibilità di guarire le ferite del passato attraverso il potere dell'amore verso se stessi prima che in quello degli altri, nell'accettazione e nella consapevolezza delle proprie capacità, uniche e speciali.

Fruits Basket è disponibile su Crunchyroll.

My Dress-Up Darling

Con My Dress-Up Darling si entra in un territorio dove il romanticismo si fonde con la passione per l'arte e la creatività. L'anime racconta la storia di Wakana Gojo, un giovane fan di hina doll, e Marin Kitagawa, una ragazza popolare amante del cosplay. Ciò che rende questo titolo particolarmente intrigante è la sua capacità di far coniugare due mondi che hanno in comune la bellezza, il duro lavoro e l'immaginazione.

Kitagawa, la protagonista di My Dress-Up Darling

L'evoluzione della relazione tra Gojo e Marin è trattata con delicatezza e humor, rivelando gradualmente la vulnerabilità di entrambi. Molti critici sottolineano come My Dress-Up Darling sappia celebrare la diversità e l'accettazione di sé, temi universali che risuonano profondamente durante il periodo di San Valentino. Inoltre, l'attenzione ai dettagli, dalla realizzazione degli abiti, al modo in cui vengono rappresentate le passioni dei protagonisti, aggiunge un livello di autenticità che conquista il pubblico, soprattutto tra i giovani che cercano storie in cui la bellezza risiede nella sincerità.

My Dress-Up Darling è disponibile su Crunchyroll.

Arrivare a te

Il suo nome originale è Kimi ni Todoke ed è una delle serie romantiche più amate e apprezzate nel suo genere, per la sua capacità di raccontare il percorso di crescita di una ragazza timida e mal voluta, Sawako Kuronuma, che riesce a trovare la luce attraverso l'amicizia e l'amore. L'ambientazione scolastica, con le sue dinamiche quotidiane e i piccoli gesti di affetto, è il contesto perfetto per una storia di trasformazione e accettazione.

Un momento della serie di Arrivare a te

La forza di Arrivare a te risiede nella sua semplicità: non ha bisogno di scenari grandiosi o di colpi di scena inaspettati per toccare il cuore dello spettatore. La dolcezza con cui viene narrata la storia, l'attenzione ai dettagli emotivi e la crescita dei personaggi sono stati elogiati innumerevolmente dai fan degli anime. Questa serie è un vero e proprio inno alla forza dell'amore gentile e alla purezza dei sentimenti. In primis verso se stessi.

Arrivare a te è disponibile su Netflix.

A Sign of Affection

Infine, A Sign of Affection esplora con delicatezza la nascita e l'evoluzione di un amore tenero e sincero, senza cadere negli stereotipi. La storia segue la protagonista, una ragazza non udente che impara a esprimere i propri sentimenti in modo autentico e coraggioso, sfidando le convenzioni sociali e abbracciando la propria identità.

Un momento tenero di A Sign of Affection

A Sign of Affection riesce a trasmettere un messaggio profondo: l'amore non ha punti deboli né ti plasma per renderti ciò che non sei, ciò che pensi sia un limite, può diventare invece la chiave per connettersi veramente con gli altri. La delicatezza delle animazioni, unita a una narrazione intima e realistica, rende questo titolo una scelta ideale per chi desidera un racconto che parli al cuore e che sappia catturare le emozioni più autentiche del vivere quotidiano.

A Sign of Affection è disponibile su Crunchyroll.