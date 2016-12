Star Wars: facciamo il punto sui prossimi episodi e spinoff

Star Wars: Il risveglio della forza prosegue la sua marcia trionfale mietendo incassi in ogni parte del mondo e stimola la curiosità dei fan che bramano di sapere cosa li attende in futuro. Come proseguiranno le avventure di Rey, Finn, Poe Dameron, Kylo Ren e del Generale Leia? Cosa ci attende nelle misteriose pellicole standalone, nei prequel e in tutto ciò che la Disney vorrà propinarci negli anni a venire? Abbiamo cercato di fare ordine, tra certezze e rumor, sul futuro del franchise raccogliendo le notizie disponibili sui prossimi cinque film in arrivo.

A seguire, abbiamo elencato prima i due restanti episodi della trilogia annunciati da tempo e successivamente, gli spinoff che si alterneranno agli episodi e renderanno l'attesa per gli stessi meno spasmodica.

Uscita: 15 dicembre 2017

Al momento la release americana e quella italiana del nuovo episodio della saga di Star Wars coincidono.

A dirigere il nuovo capitolo della saga dopo J.J. Abrams, coinvolto in veste di produttore, è stato scelto Rian Johnson, autore di Brick - Dose Mortale e Looper. Le riprese si sono concluse lo scorso luglio e al momento il film è in fase di post-produzione.

Le domande a cui dovrà rispondere il secondo capitolo della nuova trilogia di Star Wars riguardano sostanzialmente l'identità dei due nuovi protagonisti. Dopo aver appreso sufficienti informazioni su Kylo Ren, adesso dobbiamo scoprire chi è realmente Rey (Daisy Ridley) e se ha qualche legame di parentela con gli Skywalker, ma anche chi è Finn (John Boyega).

Altra domanda topica: chi farà ritorno nel nuovo capitolo e a chi dovremo dire addio al cinema in questi giorni? La logica suggerirebbe l'assenza definitiva di Harrison Ford, visto che abbiamo visto con i nostri occhi Han Solo morire per mano di Kylo Ren. Eppure alla premiere Kathleen Kennedy ha affermato che nel capitolo VIII "arriveranno un sacco di nuovi membri del cast, ma ci saranno anche tutti coloro che vedete qui con me stasera".

Per il momento l'unica conferma, tra i nuovi volti a cui la Kennedy ha fatto riferimento, è Benicio Del Toro che si vocifera sarà un nuovo villain. Ovviamente questa informazione attende conferme, ma vista la segretezza che circonda la saga, per averne la certezza dovremo attendere ancora a lungo.

Uscita: 24 maggio 2019

Ancora nebulosa la situazione del capitolo conclusivo della nuova trilogia, la terza. A firmare la sceneggiatura sarà di nuovo Rian Johnson con Derek Connolly, ma la regia del film è stata affidata al regista di Jurassic World Colin Trevorrow, il quale, dimostrando notevole modestia, ha postato su Twitter la foto di un'agenda nera con sopra il logo di Lucasfilm, accompagnandola con la scritta "Di nuovo a scuola".

Novità in arrivo sullo sviluppo del film. Negli USA Star Wars: Episode IX dovrebbe uscire il 24 maggio 2019 (ancora non si hanno notizie della release italiana). La notizia è ancora da confermare, ma My Entertainment World, sito che fornisce informazioni produttive per attori, avrebbe indicato come data di inizio di lavorazione per Star Wars: Episode IX aprile 2017. Se confermato, le riprese del film prenderanno il via prima del previsto e si sovrapporranno alla post-produzione dell'Episodio VIII e forse anche dello spin-off dedicato ad Han Solo. L'episodio IX seguirà i passi dello spin-off anche nella data di uscita, visto che arriverà nelle sale a dicembre, ma punterà a un'uscita in occasione del Memorial Day. per mettere le cose in prospettiva, Star Wars: Episode VIII è entrato in lavorazione il 10 febbraio 2016 e uscirà nei dicembre 2017.

Gli spin-off: Star Wars Anthology

Release: 25 maggio 2018

Il primo degli spinoff 'ad personam' sarà dedicato al giovane Han Solo ed entrerà in lavorazione a febbraio. Nonostante le lamentele di Harrison Ford, il film si farà e attualmente è in corso il casting. Per il ruolo del giovane Han Solo è stato scelto il talentuoso Alden Ehrenreich, con lui ci saranno Donald Glover, che interpreterà Lando Calrissian da giovane, e Emilia Clarke in un ruolo che non è ancora stato reso noto.

Per raccontare la storia del giovane avventuriero, i registi Chris Miller e Phil Lord utilizzeranno la sceneggiatura firmata dal veterano Lawrence Kasdan - che dopo questo progetto dirà addio al franchise - col figlio Jon Kasdan.

La presenza dei registi di Piovono polpette e 21 Jump Street dietro la macchina da presa potrebbe imprimere nello spinoff una svolta comica inedita per lo Star Wars franchise. Almeno questo è ciò che suggerisce Kasdan: "Questi ragazzi sono dei geni alla loro maniera, con The Lego Movie hanno fatto qualcosa che nessuno aveva mai visto prima. Credo che il film su Han Solo sarà diverso dagli altri, e non ho ancora idea di cosa diventerà. Siamo ancora molto lontani dalle riprese."

Se il rumor circolati finora si riveleranno esatti, sarà proprio la conquista del Millennium Falcon, vinta al gioco a Lando Calrissian dall'astuto Han Solo, il tema centrale del lungometraggio e naturalmente non mancherà l'incontro con lo wookiee Chewbacca.

In passato si era vociferato che il terzo ipotetico spinoff di Star Wars, la cui uscita era slittata inizialmente al 2020, si sarebbe incentrato sul misterioso personaggio di Boba Fett.

In un primo tempo Disney aveva annunciato l'ingaggio del regista di Chronicle Josh Trank per affidargli uno degli spinoff. In seguito il cineasta è stato protestato sciogliendo il vincolo contrattuale.

In seguito lo stesso progetto su Boba Fett è stato cancellato e al momento non sappiamo né se ci sarà un terzo spinoff né su cosa verterà. Al riguardo Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha dichiarato: "Stiamo discutendo di cosa accadrà. Devo dire onestamente, potremmo realizzare solo film autonomi dal resto della saga? Certo. Ma non lo so. Stiamo considerando tutte le possibilità".

