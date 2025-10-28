Zootropolis 2: un nuovo trailer annuncia l'arrivo nel cast di Dwayne Johnson, Josh Gad e altre star Disney

Il 26 novembre arriverà nei cinema l'atteso sequel e lo studio ha annunciato il coinvolgimento dei protagonisti di Oceania, Frozen ed Encanto.

Disney ha condiviso online un trailer inedito del film Zootropolis 2, in arrivo nelle sale italiane il 26 novembre.

Lo studio, inoltre, ha rivelato che nella versione inglese i fan potranno sentire anche alcune star molto amate, come i protagonisti di Oceania Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho, impegnate a dare voce a nuovi personaggi.

Le nuove anticipazioni sul sequel

Nel trailer di Zootropolis 2 si possono vedere nuovi dettagli dell'indagine, in cui è coinvolto un serpente, che determinerà il futuro di Nick e Judy. I due simpatici protagonisti, infatti, potrebbero non lavorare più insieme se non troveranno il modo di collaborare nel migliore dei modi.

Il video anticipa inoltre le nuove location dove si svolgerà la storia, mostrando i quartieri dove vivono i rettili e i tentativi di dimostrare che i serpenti non sono cattivi.

I nuovi personaggi annunciati dalla Disney avranno poi le voci di Dwayne Johnson, Auli'i Cravalho, Rachel House e David Fane di Oceania; Josh Gad che è conosciuto per il ruolo del pupazzo di neve Olaf in Frozen - Il regno di ghiaccio; Anika Noni Rose che era stata la protagonista del film La principessa e il ranocchio; e dei membri del cast di Encanto Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama, e John Leguizamo.

The Rock avrà la parte del dik-dik Zeke che incontrerà Judy e Nick dopo un inseguimento ad alta velocità che finirà male. Cravalho sarà Anti-Venom Pen, antidoto al veleno di Gary De'Snake.

House è la voce di Nonna Taller, attualmente in stato di fermo da parte della polizia di Zootropolis e che rende la visita di Nick in prigione ancora più spiacevole. Fane doppia Truffler, il partner del Capitano Hoggbottom.

Josh Gad interpreterà Paul Moledebrandt, esperto in tecnologia del dipartimento di polizia di Zootropolis, che mantiene il controllo del suo territorio in modo fermo.

Rose sarà Squel di Fortune Mouse, la vincitrice del game show preferito di Zootropolis.

Beatriz e Valderrama daranno voce a Bloat e Ziggins, due poliziotti che lavorano insieme e sono bravissimi a nuotare, ma facilmente distratti nel loro tentativo di inseguire i fuggitivi Judy e Nick.

Leguizamo doppierà infine Antony, un criminale che fugge al primo segno di pericolo.

Il cast e i realizzatori di Zootropoli 2

Jared Bush, che ha firmato anche la sceneggiatura, e Byron Howard hanno diretto Zootropolis 2, sequel prodotto da Yvett Merino.

Nel cast di doppiatori della versione originale c'è inoltre il ritorno di Jason Bateman e Ginnifer Goodwin nei ruoli di Nick e Judy, Shakira che dà la voce alla star della musica Gazelle, Idris Elba nel ruolo del Capitano Bogo, Bonnie Hunt che è Bonnie Hopps, Don Lake nel ruolo di Stu Hopps, Nate Torrence nei panni di Clawhauser, Jenny Slate che è Bellwether, Alan Tudyk nei panni di Duke Weaselton, Maurice LaMarche che è Mr. Big, Leah Latham nel ruolo di Fru Fru, e poi ancora Josh Dallas, e Tommy Chong.

Tra le new entry spazio poi a Ke Huy Quan nei panni del serpente Gary e a Quinta Brunson che sarà la Dottoressa Fuzzby.