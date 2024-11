Zootropolis 2: Shakira annuncia il suo ritorno nel ruolo di Gazelle

Shakira, in un video condiviso online, ha svelato il suo ritorno nel mondo di Zootropolis in occasione del sequel.

Shakira darà nuovamente voce a Gazelle nel film animato Zootropolis 2, come confermato dai produttori all'evento D23 Brazil.

La star della musica, nel primo capitolo della storia, aveva cantato anche la canzone Try Everything, che aveva scalato le classifiche e ottenuto tre dischi di platino.

Il ritorno di Shakira in Zootropolis 2

Shakira, in un video, ha annunciato di avere grandi notizie: "Gazelle ritornerà in Zootropolis 2. Esatto. Gazelle ritornerà e avrà un nuovo look, una nuova canzone e, ovviamente, nuovi passi di danza. Aspettate di vedere quello su cui lei e i suoi danzatori-tigri hanno lavorato! So che lo adorerete. Posso condividere solo questo attualmente, ma non vedo l'ora di vedervi tutti in tour il prossimo anno e nei cinema il prossimo novembre".

Just announced at #D23Brasil: Shakira is back as Gazelle in Disney's #Zootopia2, arriving in theaters November 2025! pic.twitter.com/ZA5giBmbkF — Disney Animation (@DisneyAnimation) November 8, 2024

Il sequel del film animato arriverà nei cinema il 26 novembre 2025 e proverà a replicare il successo ottenuto dal primo capitolo della storia, in grado di incassare oltre 1 miliardo di dollari nelle sale di tutto il mondo e conquistare un Oscar come Miglior Film Animato.

Zootropolis e il ponte tra la tradizione Disney e la modernità

Cosa racconterà il sequel del film animato

Al centro della trama c'era una nuova recluta della polizia (Ginnifer Goodwin) che si ritrova a unire a sorpresa le forze con un truffatore (Jason Bateman) per scoprire i colpevoli di una cospirazione.

Il sequel sarà scritto e diretto da Byron Howard e Jared Bush. Nel film Judy Hopps e Nick Wilde indagheranno su un nuovo caso, il più pericoloso e complicato delle loro carriere che coinvolge Gary, un serpente insidioso che avrà la voce di Ke Huy Quan.

Attualmente non sono stati svelati ulteriori nomi delle star coinvolte nella realizzazione del film nella versione originale in inglese e bisognerà attendere a lungo per avere informazioni sui doppiatori italiani.