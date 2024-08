Zootropolis 2, nuovi dettagli e nuovi personaggi: chi è il serpente Gary?

Preparatevi a tornare a Zootropolis perché durante il D23 Expo 2024 sono state rivelate importanti novità su Zootropolis 2, rivelando non solo il ritorno dei personaggi amati, come Judy Hopps e Nick Wilde, ma anche l'introduzione di nuovi personaggi che promettono di arricchire ulteriormente il mondo antropomorfo Disney.

Zootropolis 2 e Gary il Serpente

Tra le nuove aggiunte più interessanti mostrate in esclusiva al D23, c'è Gary, un rettile molto carismatico che vive in un'area semi-acquatica chiamata Marsh Market, interpretato dal talentuoso attore Ke Huy Quan.

Non sono stati rilasciati filmati al di fuori dell'evento, ma Gary è stato descritto come un personaggio affascinante e allo stesso tempo pericoloso, che aggiungerà una nuova dimensione alla trama di Zootropolis 2. In un universo come quello della metropoli animalesca, dove ogni animale rappresenta un archetipo sociale, l'introduzione di un serpente come Gary suggerisce che il sequel esplorerà ulteriori tematiche legate alla fiducia, al tradimento e alla sopravvivenza in un mondo complesso.

Il casting di Ke Huy Quan, fresco della sua vittoria agli Oscar, porta una ventata di freschezza e una grande aspettativa. Conosciuto per la sua versatilità e la sua capacità di infondere umanità in ogni ruolo, Quan è perfetto per interpretare un personaggio come Gary, che sembra oscillare tra il ruolo di antagonista e quello di potenziale alleato. Questo tipo di ambiguità morale potrebbe fare di Gary uno dei personaggi chiave del film, che ha trattato temi complessi come la discriminazione e i pregiudizi, Zootopia 2 sembra intenzionato a spingersi ancora oltre, esplorando nuove sfumature sociali e culturali.

Zootropolis supera il miliardo di dollari, è l'11° tra i film Disney

La presenza di un personaggio come Gary potrebbe essere il catalizzatore per affrontare questioni di fiducia e inganno, sottolineando l'importanza di guardare oltre le apparenze, arricchendo ulteriormente la complessità narrativa che ha reso il primo Zootropolis un successo globale. Il prossimo treno per Zootropolis partirà il 26 novembre 2025.