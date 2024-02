Disney annuncia la data di uscita di Zootropolis 2 e il titolo del film reboot di Alien

Disney ha svelato nuovi dettagli sui suoi prossimi progetti, annunciando il titolo del nuovo film di Alien e la data di uscita di Zootropolis 2.

Durante la presentazione delle novità dello studio agli azionisti, si era inoltre annunciato l'arrivo nelle sale a novembre di Oceania 2.

Gli aggiornamenti sui due film

Zootropolis 2, sequel del film animato che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari e ha vinto l'Oscar nel 2016, verrà distribuito sugli schermi americani il 26 novembre 2025.

La Disney non ha per ora condiviso ulteriori dettagli sul progetto. I fan dell'animazione dovranno invece attendere il 2026 per vedere sul grande schermo Toy Story 5 e Frozen 3.

Alien, i 40 anni del film: quando l'orrore arriva dallo spazio

Il reboot della saga sci-fi diretto da Fede Alvarez sarà invece intitolato Alien: Romulus.

Al centro della trama ci saranno dei giovani provenienti da un mondo distante che devono affrontare la più terrificante forma di vita nell'universo.

Il film debutterà il 16 agosto e nel cast ci sono Cailee Spaeny, Isabela Merced, Aileen Wu, Spike Fearn, David Jonsson e Archie Renaux.

Disney ha infine ribadito che il lungometraggio non avrà alcun legame con la serie sviluppata da Noah Hawley per FX.