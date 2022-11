Zootropolis+: il trailer degli episodi in arrivo su Disney+

Il 9 novembre arriverà su Disney+ la serie di cortometraggi Zootropolis+, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video pubblicato online si vedono quindi alcune scene dei sei racconti che debutteranno tra qualche giorno sulla piattaforma di streaming, svelando alcune anticipazioni.

Il primo episodio racconterà quello che accade quando, dopo che Judy è partita per Zootropolis per diventare una poliziotta, la figlia minore di Stu e Bonnie, Molly, salta su un treno per seguire la sorella, costringendo i genitori a intraprendere una missione di "salvataggio".

La seconda puntata ha invece come protagonista Fru Fru che deve organizzare il suo matrimonio, ritrovandosi però alle prese con un membro della famiglia pronto a rubare la scena.

Il terzo episodio segue Duke, arrestato da Judy nel film, che rivaluta la sua vita e cerca di capire quando ha preso una svolta sbagliata in versione musical.

La quarta puntata propone poi un'emozionante storia su Mr. Big mentre si ritrova alle prese con il discorso da compiere al matrimoni o di Fru Fru, scoprendo il passato di quello che in passato era conosciuto con il nome di Mr. Small.

Il quinto episodio seguirà invece Clawhauser mentre cerca di convincere il suo capo Bogo a fare un'audizione per la trasmissione So You Think You Can Prance per poter provare a incontrare Gazelle.

L'ultima puntata segue infine Sam mentre cerca di concludere il suo turno al ristorante per poter andare al concerto di Gazelle, dovendo però fare i conti con la coppia di bradipi Flash e Priscilla.

Zootropolis+ torna nella frenetica metropoli dei mammiferi di Zootropolis in una serie di cortometraggi che approfondisce le vite di alcuni degli abitanti più curiosi del film vincitore dell'Oscar, tra cui Fru Fru, toporagno artico alla moda, Clawhauser, il ghepardo goloso, e Flash, il bradipo sorridente e pieno di sorprese. La serie è diretta da Josie Trinidad (Co-Head of Story, Zootropolis; Head of Story, Ralph Spacca Internet) e Trent Correy (Regista, La storia di Olaf e Drop), e prodotta da Nathan Curtis.

Zootropolis+ debutta su Disney+ il 9 novembre 2022.