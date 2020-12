Disney presenta il teaser di Encanto e annuncia nuove serie tra cui Baymax! e Tiana

Disney+ potrà contare sulla presenza nel proprio catalogo di nuove serie tv animate tra cui quelle dedicate a Baymax e al mondo di Zootropolis, oltre a un progetto tratto da un fumetto africano.

Walt Disney Studios ha inoltre condiviso il teaser di Encanto, film in arrivo nelle sale in autunno.

Encanto trasporterà gli spettatori in Colombia, dove una famiglia magica vive in una casa incantata. Alla regia ci sono Byron Howard e Jared Bush, mentre Charise Castro Smith è co-regista e ha firmato la sceneggiatura. La colonna sonora è firmata da Lin-Manuel Miranda.

Disney Animation realizzerà poi le serie Baymax! che seguirà il simpatico protagonista mentre aiuta le persone a San Fransokyo, Zootopia+ che riporterà in scena personaggi come Flash il bradipo e Fru Fru alle prese con dei reality show, e Tiana che racconta la storia della protagonista del film La principessa e il ranocchio, progetti in arrivo nel 2022, mentre Moana debutterà nel 2023 e riporterà sugli schermi l'eroina del lungometraggio intitolato in italiano Oceania.

Lo studio collaborerà poi con Kugali per creare una serie science fiction che debutterà nel 2022: Iwájú. Al centro della trama ci saranno tematiche come classe, innocenza e sfidare lo status quo.