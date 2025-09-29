Zootropolis 2: nel final trailer Judy e Nick uniscono le forze per aiutare un nuovo amico in difficoltà

Nel sequel del film animato della Disney i due simpatici protagonisti saranno alle prese con un mistero che permetterà di mostrare luoghi e personaggi nuovi.

Disney ha condiviso il final trailer del film animato Zootropolis 2 in cui si possono vedere dei momenti inediti della nuova missione che intraprendono i protagonisti.

Judy e Nick, infatti, si ritrovano inaspettatamente alle prese con il tentativo di aiutare un serpente, coinvolto in una situazione complicata.

Cosa anticipa il final trailer del sequel

Nel video di Zootropolis 2, scritto e diretto da Jared Bush, si possono quindi vedere nuovi angoli della città in cui si svolgono gli eventi, spettacolari momenti d'azione, tante emozioni e, ovviamente, divertimento.

Nel sequel dell'apprezzato film animato, inoltre, i protagonisti cercheranno di capire se il loro legame possa essere solido o, al contrario, la partnership sia destinata a finire.

Ecco il final trailer:

Cosa racconterà Zootropolis 2

Nella versione originale dell'atteso sequel animato, oltre a Ginnifer Goodwin e Jason Bateman che danno voce ai nuovi protagonisti Judy e Nick, sarà coinvolto anche Ke Huy Quan nella parte del serpente Gary.

Tra i doppiatori spazio poi a Quinta Brunson che sarà la Dottoresa Fuzzby, una terapista quokka, e a Shakira che riprenderà invece il ruolo della cantante Gazelle che avrà un nuovo look e interpreterà brani musicali inediti insieme al suo corpo di ballo composto da tigri.

Recentemente erano state svelate nuove immagini dei personaggi, che comprendono specie di animali non apparse nel primo film.

La sinossi ufficiale condivisa dalla Disney anticipa che Judy e Nick si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree di Zootropolis, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora.