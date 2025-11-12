Zootropolis 2: anche Alex Del Piero e Max Mariola tra le voci italiane del sequel Disney

Nel condividere il nuovo trailer di Zootropolis 2, Disney ha anche annunciato tutti i nomi del doppiaggio italiano della pellicola d'animazione che arriverà nelle nostre sale il 26 novembre prossimo.

Nel film, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale.

Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora. Il film è diretto dal team vincitore dell'Oscar composto dal Disney Animation chief creative officer Jared Bush e Byron Howard e prodotto da Yvett Merino.

Le nuove voci italiane di Zootropolis 2

Max Angioni presta la sua voce al serpente Gary De'Snake, un dolce e adorabile - e super velenoso - serpente con una missione: riabilitare il buon nome della sua famiglia risolvendo un mistero che affligge Zootropolis da decenni.

Michela Giraud presta la voce a Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, "Squame e Trame del Mistero", in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano.

Matteo Martari presta la voce al Sindaco Brian Winddancer, un attore entrato in politica, uno stallone carismatico ma sprovveduto che sogna di essere eroico come i personaggi che un tempo interpretava in televisione.

Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio prestano le loro voci agli Zebros, Max Mariola con il suo cameo, sarà la voce di Capo Chef.

La psicoterapeuta Stefania Andreoli invece presterà la sua voce alla Dottoressa Fuzzby, un'adorabile quokka (un piccolo marsupiale australiano), una terapeuta animale che aiuta Judy e Nick a risolvere alcuni problemi relativi alla loro nuova collaborazione.

Ilaria Latini e Alessandro Quarta saranno ancora le voci dei protagonisti Judy e Nick. Tornano anche Leo Gullotta (voce di Mr. Big), Frank Matano (voce di Duke Donnolesi), Paolo Ruffini (voce di Yax) e Nicola Savino (voce di Flash).

L'elenco completo del cast